На конгресс «Национальное здравоохранение - 2022» приглашены лидеры отрасли

Все мероприятия будут поделены на очные и онлайн. На онлайн-сессиях специалисты будут дискутировать о важности наиболее передовых отечественных и мировых технологий организации здравоохранения, обсуждать стандарты выявления и терапии заболеваний, цифровой прогресс и управление на основе данных, новые меры борьбы с кадровым дефицитом в сфере медицины, а также передовые на сегодняшний день инструменты и способы управления здоровьем, значимые открытия в сфере здравоохранения.