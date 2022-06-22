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На конгресс «Национальное здравоохранение - 2022» приглашены лидеры отрасли

22 июня 16:02
Фото: pixabay.com
С 6 по 8 июля 2022 года организаторы здравоохранения смогут обменяться опытом с коллегами на первом национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение – 2022». Мероприятие пройдет при поддержке Минздрава РФ и Фонда «Росконгресс».

Как сообщает newsnn.ru, гости события будут вести обсуждения по наиболее актуальным сейчас вопросам организации системы здравоохранения с целью разработать определенные решения в борьбе с проблемами отрасли, мешающими ее дальнейшему развитию.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, анонсируя предстоящее событие, подчеркнул, что это не только самое масштабное отраслевое мероприятие для организаторов здравоохранения, но и крупнейшее многопрофильное и мультиформатное пространство для каждого эксперта сферы медицины. На конгрессе будут идти обсуждения таких важных в настоящий момент тем, как экономическое развитие здравоохранения, IT-направление, кадровое обеспечение, меры противостояния неинфекционным заболеваниям, особенности научно-инновационного подхода к медицине.

Все мероприятия будут поделены на очные и онлайн. На онлайн-сессиях специалисты будут дискутировать о важности наиболее передовых отечественных и мировых технологий организации здравоохранения, обсуждать стандарты выявления и терапии заболеваний, цифровой прогресс и управление на основе данных, новые меры борьбы с кадровым дефицитом в сфере медицины, а также передовые на сегодняшний день инструменты и способы управления здоровьем, значимые открытия в сфере здравоохранения.

На очных стратегических сессиях региональные лидеры отрасли планируют вести разработку эффективных решений по модернизации системы российского здравоохранения и достижению национальных целей.

На очных деловых встречах первых лиц отрасли будут присутствовать представители стран СНГ, Всемирной организации здравоохранения. Также пройдут открытые разговоры, конференции, партнерские мероприятия, в том числе и форум организаторов здравоохранения.

Медиахолдинг 1MI будет генеральным инфопартнером предстоящего события.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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