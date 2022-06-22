На Червишевском кладбище появился участок для захоронения погибших на Украине

Известно, что земля на кладбище была подготовлена специально для погибших бойцов еще в 2021 году. Однако первые могилы появились здесь только весной этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в связи со специальной военной операцией на Украине почти в четыре раза выросло число желающих служить по контракту. По словам военного комиссара Тюменской области Алексей Куличнова, большая часть из них — люди, ранее принимавшие участие в боевых действиях.
Напомним, согласно новой редакции постановления правительства Тюменской области о выплатах участникам спецоперации и семьям погибших, военным и добровольцам, получившим серьезные ранения, положены единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей. В случае смерти бойца, семье погибшего выплатят три миллиона рублей. Кроме того, предоставят 65 тысяч рублей родственнику, который возьмет на себя расходы по организации похорон.