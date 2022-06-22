На Червишевском кладбище появился участок для захоронения погибших на Украине

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в связи со специальной военной операцией на Украине почти в четыре раза выросло число желающих служить по контракту. По словам военного комиссара Тюменской области Алексей Куличнова, большая часть из них — люди, ранее принимавшие участие в боевых действиях.