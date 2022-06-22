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На Червишевском кладбище появился участок для захоронения погибших на Украине

22 июня 11:00
Фото: «НашГород»
Специальный участок для захоронения военных, погибших во время специальной операции на Украине, появился на Червишевском кладбище. Пока здесь могил немного, но все захоронения свежие. Возле каждой могилы установлены флаги — военно-морского флота, инженерных, воздушно-десантных войск.

Известно, что земля на кладбище была подготовлена специально для погибших бойцов еще в 2021 году. Однако первые могилы появились здесь только весной этого года.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в связи со специальной военной операцией на Украине почти в четыре раза выросло число желающих служить по контракту. По словам военного комиссара Тюменской области Алексей Куличнова, большая часть из них — люди, ранее принимавшие участие в боевых действиях.

Напомним, согласно новой редакции постановления правительства Тюменской области о выплатах участникам спецоперации и семьям погибших, военным и добровольцам, получившим серьезные ранения, положены единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей. В случае смерти бойца, семье погибшего выплатят три миллиона рублей. Кроме того, предоставят 65 тысяч рублей родственнику, который возьмет на себя расходы по организации похорон.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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