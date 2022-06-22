Мясо не только из свинины: в тюменской шаурмечной нашли тараканов

На своей страничке в одной из социальных сетей тюменец поделился видео, на котором видно, как по его столику ползает таракан.
Горожане, которые знакомы с заведениями сети сообщают, что насекомых там намного больше. Обитают они по большей части на кухне.
«У них там испокон веков антисанитария! Заходили мы однажды в филиал, что на Ленина, так там с кухни целая тараканья армия выбежала. Куда вообще смотрит Роспотребнадзор?»делится тюменка.
В самом заведении пока комментировать ситуацию отказываются. «Наш город» отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить заведения сети.