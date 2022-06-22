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Мясо не только из свинины: в тюменской шаурмечной нашли тараканов

22 июня 11:01
Фото: скриншот с видео читателя "Нашего города""
В одном из филиалов тюменских сети шаурмечных «SweetOK» посетитель заметил таракана. По словам гостей заведения, таракан которого обнаружили на столике, лишь малая часть колонии, которая обитает у местных поваров на кухне.

На своей страничке в одной из социальных сетей тюменец поделился видео, на котором видно, как по его столику ползает таракан.

Горожане, которые знакомы с заведениями сети сообщают, что насекомых там намного больше. Обитают они по большей части на кухне.

Фото: скриншот с видео читателя "Нашего города""

«У них там испокон веков антисанитария! Заходили мы однажды в филиал, что на Ленина, так там с кухни целая тараканья армия выбежала. Куда вообще смотрит Роспотребнадзор?»делится тюменка.

В самом заведении пока комментировать ситуацию отказываются. «Наш город» отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить заведения сети.

#Новости#Алена Патрушева#Происшествия
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