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Госдума рассмотрит возможность оказания психологической помощи удаленщикам

22 июня 18:11
Фото: pixabay.com
Удаленная работа повсеместно практикуется в Российской Федерации с 2020 года. Однако, до сих пор нет четкого понимания того, как именно работодатели должны поддерживать сотрудников, трудящихся из дома. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

В интервью журналистам NEWS.ru парламентарий проинформировала о том, что члены рабочей группы «Единой России» разрабатывают в настоящее время поправки в законодательство о занятости. Этот актуальный вопрос вполне могут тоже рассмотреть в партии, не исключила Цунаева.

«Я пока не готова сказать, насколько достаточно накопили материала для того, чтобы понять, каким образом работодатель должен психофизическое состояние сотрудников поддерживать. Практики и теории не хватает для того, чтобы это все облечь в нормативную базу, - заявила депутат Госдумы России. - С другой стороны, мы знаем практику международную, когда и без пандемии работодатели используют такой формат, когда переводят сотрудников, тем самым экономят средства, дают им возможности, сотрудники больше времени проводят с семьей. Для них создаются комфортные условия».

Принимая подобного рода решения, следует принимать во внимание все факторы, подытожила представитель профильного думского комитета.

Инициатива о том, чтобы работодатели на уровне законодательства обязаны были заботиться о психосоциальном состоянии работающих удаленно сотрудников, принадлежит доценту ВШЭ Елене Серебряковой. По словам кандидата юридических наук, государство в итоге защитит своих граждан от возможных проблем со здоровьем.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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