Госдума рассмотрит возможность оказания психологической помощи удаленщикам

«Я пока не готова сказать, насколько достаточно накопили материала для того, чтобы понять, каким образом работодатель должен психофизическое состояние сотрудников поддерживать. Практики и теории не хватает для того, чтобы это все облечь в нормативную базу, - заявила депутат Госдумы России. - С другой стороны, мы знаем практику международную, когда и без пандемии работодатели используют такой формат, когда переводят сотрудников, тем самым экономят средства, дают им возможности, сотрудники больше времени проводят с семьей. Для них создаются комфортные условия».