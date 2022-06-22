ФК «Тюмень-2» сыграл вничью с «Торпедо-2»

На 70-й минуте хозяева поля смогли открыть счёт. Гол в свой актив записал Александр Иргалин. Однако спустя 15 минут гостям удалось уйти от выездного поражения. Тюменцы хорошо исполнили угловой. Защитник Вано Нариманишвили скинул мяч на своего коллегу по линии обороны Артёма Тихонова, а тот забил свой второй гол в рамках текущего первенства. Для молодого футболиста это достижение является рекордным (ранее он не забивал больше одного мяча за сезон).