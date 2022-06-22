ФК «Тюмень-2» сыграл вничью с «Торпедо-2»

Матч против миасского «Торпедо-2» наша команда проводила в рамках Первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона «Урал и Западная Сибирь». На сайтах некоторых БК можно получить бонусы за регистрацию и посмотреть прямые трансляции матчей российских команд.
В первом же тайме «Тюмень-2» осталась вдесятером: Алексей Боровский был удалён после получения двух жёлтых карточек.
На 70-й минуте хозяева поля смогли открыть счёт. Гол в свой актив записал Александр Иргалин. Однако спустя 15 минут гостям удалось уйти от выездного поражения. Тюменцы хорошо исполнили угловой. Защитник Вано Нариманишвили скинул мяч на своего коллегу по линии обороны Артёма Тихонова, а тот забил свой второй гол в рамках текущего первенства. Для молодого футболиста это достижение является рекордным (ранее он не забивал больше одного мяча за сезон).
В следующем туре тюменские спортсмены снова встретятся с соперниками из Миасса. Домашний матч против «Торпедо-2» запланирован на 2 июля.
После 10 сыгранных туров «Тюмень-2» имеет в своём активе 16 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы.