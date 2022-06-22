Экипажи мусоровозов рассказали, с какими проблемами сталкиваются в Тюменской области

Лето — пора ремонта и благоустройства двора, но иногда УК забывают контейнеры посреди строительной площадки. В таких случаях, даже если жильцам получается пробраться к ёмкостям, лучше воспользоваться другой контейнерной площадкой, так как мусоровоз к ней не проедет.Другая проблема — отсутствие асфальтированной дороги в населенный пункт. В некоторые деревни и посёлки нашего региона можно добраться только по грунтовым дорогам, которые размывает после дождя. Многотонная спецтехника, в отличие от легкового транспорта, по ним не проедет — из-за тяжёлого веса такие автомобили стаскивает в кювет.