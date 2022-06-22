Экипажи мусоровозов рассказали, с какими проблемами сталкиваются в Тюменской области

Что-то случилось с контейнерами
Это пятая по популярности причина, из-за которой невозможно выгрузить ТКО из баков в мусоровоз. Обычно выходят из строя старые железные емкости, у которых прогнивает дно или лопаются швы. Иногда пластиковые емкости или мешок в заглубленных контейнерах не выдерживает веса отходов, которые не должны были в них оказаться, например, строительный мусор. Либо причина в «болезни» всех наземных контейнеров — как пластиковых, так и металлических — надломленные или скрученные транспортировочные колеса.
Избежать повреждений можно только одним способом — бережно относиться к емкостям, своевременно их обновлять или ремонтировать.
Припаркованный транспорт
Любители оставить автомобиль рядом с контейнерной площадкой — это круглогодичная проблема всех населённых пунктов Тюменской области. Особенно обостряется она в выходные дни, когда водители не могут или не хотят найти место для машины чуть дальше от подъезда. Из-за этого экипаж может возвращаться к одной и той же площадке по 2-3 раза в день, рассчитывая, что проезд освободится.
Конечно, чаще такое происходит в Тюмени и Тобольске, но, иногда, даже в посёлках. Вновь убедительно просим автовладельцев: проверяйте — не перекрывает ли ваше транспортное средство проезд спецтехнике.
Ремонт двора и отсутствие дороги
Лето — пора ремонта и благоустройства двора, но иногда УК забывают контейнеры посреди строительной площадки. В таких случаях, даже если жильцам получается пробраться к ёмкостям, лучше воспользоваться другой контейнерной площадкой, так как мусоровоз к ней не проедет.Другая проблема — отсутствие асфальтированной дороги в населенный пункт. В некоторые деревни и посёлки нашего региона можно добраться только по грунтовым дорогам, которые размывает после дождя. Многотонная спецтехника, в отличие от легкового транспорта, по ним не проедет — из-за тяжёлого веса такие автомобили стаскивает в кювет.
Чаще всего с проблемой размытых дорог экипажи сталкиваются в Вагайском, Нижнетавдинском и Викуловском районах.
В контейнерах и на площадке — не только твердые коммунальные отходы
Лидером среди причин, по которым ТКО могут быть вывезены с задержкой, стало банальное несоблюдение правил обращения с отходами. Начиная с относительно невинных попыток затолкать в контейнер холодильник и заканчивая складированием обломков жилого дома, автозапчастей и жидких бытовых отходов. При их обнаружении экипаж сообщает о проблеме и оставляет контейнер не отгруженным до тех пор, пока управляющая организация или администрация населенного пункта не освободят площадку от иных отходов, не относящихся к твердым коммунальным.
«На самом деле любая из этих проблем — решается. Для этого необходимо равное участие всех сторон процесса: жителей, которым необходимо соблюдать правила обращения с отходами, муниципальных властей, которые отвечают за инфраструктуру и безопасные дороги, транспортировщиков, которые должны соблюдать графики обслуживания, а также управляющих компаний и ТСЖ, которые обязаны обеспечить чистоту на контейнерной площадке»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».