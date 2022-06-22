ЕАБР обеспечит устойчивое развитие в ЕАЭС+

Об этом сообщил зампредседателя правления ЕАБР Денис Ильин, выступая во время круглого стола «ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+», инициированного банком. Об этом пишет inkazan.ru.
По словам Ильина, в настоящее время рынок «зеленого» устойчивого инвестирования в странах ЕАЭС+ проходит стадию становления. Для его динамичного развития требуются согласованные усилия всех участвующих сторон, включая инвесторов, фондовые биржи и регулирующие органы.
Замдиректора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян высказал уверенность, что применение инструментов ГЧП с привлечением финансирования ЕАБР позволит достичь целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС+.
Руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин выдвинул предположение, что в данной ситуации возможны два варианта. Потребуется создание специализированного института, проводящего экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС+, либо достаточно будет взаимного признания странами ЕАЭС+ результатов национальной верификации.
В свою очередь, Светлана Маслова, директор по проектам ГЧП ЕАБР, заявила, что в проектах ГЧП для достижения ЦУР частные инвестиции имеют особое значение. Потому необходимо введение новых подходов, чтобы обеспечить баланс публичного и частного партнерства, финансирующих организации, вовлеченные в подобные проекты ГЧП.
В Казахстане имеются все правовые условия для проектов устойчивого развития ГЧП. В законе Казахстана о ГЧП закреплен принцип «ценности для населения», а также прописаны требования по соблюдению интересов населения при заключении договоров ГЧП. Множество проектов ГЧП уже структурируется с учетом социально-экологических требований.
В Кыргызстане выдвигают проекты ГЧП, связанные с трансграничным сотрудничеством.
В Таджикистане тоже имеется определенный опыт по развитию и проведению реформы ГЧП для создания устойчивой инфраструктуры.
Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян в своем выступлении в рамках круглого стола рассказал о передаче в концессию ЗАО «ЮКЖД» Нацсистемы железных дорог республики. При этом в прошлом году за счет средств ЕАБР прошло полное обновление пассажирского подвижного состава железнодорожного перевозчика.
В России на сегодняшний день применяют оценку проектов IRIIS, которая входит в «зеленую» и социальную таксономии. Сейчас рассматриваются возможности ее масштабирования.