ЕАБР обеспечит устойчивое развитие в ЕАЭС+

В Казахстане имеются все правовые условия для проектов устойчивого развития ГЧП. В законе Казахстана о ГЧП закреплен принцип «ценности для населения», а также прописаны требования по соблюдению интересов населения при заключении договоров ГЧП. Множество проектов ГЧП уже структурируется с учетом социально-экологических требований.