nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двадцать семь лет поисковики не могут найти родных погибшего во время ВОВ бойца

22 июня 08:12
Фото: Пресс-служба Тюменской гордумы
В Тюменскую городскую Думу поступило обращение от московского поискового отряда «Обелиск» с просьбой помочь в поиске родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата.

В сентябре 1995 года поисковики обнаружили останки бойца и смертный медальон на имя Андреева Ник. (не дописано — Николая или Никиты) Ивановича. В адресе проживания солдата указано село Усть-Ламенка Усть-Ламенского сельского поселения Голышмановского района Омской области (сейчас — Тюменская область).

В письме сообщается, что поиски родных по адресу проживания погибшего фронтовика результатов не принесли, поэтому необходима помощь в информационном освещении в тюменских СМИ и социальных сетях информации о нём.

Депутат городской Думы Виктор Бронников отметил, что будет оказана всесторонняя поддержка.

«Надеемся, что родные фронтовика, которые, возможно, уже отчаялись найти о нем весточку, узнают эту информацию через СМИ и соцсети. К тому же наши сплоченные горожане помогут распространить весть», подчеркнул Виктор Бронников.

#Новости#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25