Двадцать семь лет поисковики не могут найти родных погибшего во время ВОВ бойца

В сентябре 1995 года поисковики обнаружили останки бойца и смертный медальон на имя Андреева Ник. (не дописано — Николая или Никиты) Ивановича. В адресе проживания солдата указано село Усть-Ламенка Усть-Ламенского сельского поселения Голышмановского района Омской области (сейчас — Тюменская область).
В письме сообщается, что поиски родных по адресу проживания погибшего фронтовика результатов не принесли, поэтому необходима помощь в информационном освещении в тюменских СМИ и социальных сетях информации о нём.
Депутат городской Думы Виктор Бронников отметил, что будет оказана всесторонняя поддержка.
«Надеемся, что родные фронтовика, которые, возможно, уже отчаялись найти о нем весточку, узнают эту информацию через СМИ и соцсети. К тому же наши сплоченные горожане помогут распространить весть», подчеркнул Виктор Бронников.