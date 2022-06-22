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Банк «Траст» намерен выполнить бизнес-план на 2022 год

22 июня 15:30
Фото: pixabay.com
Банк непрофильных активов «Траст» намерен выполнить свой бизнес-план на 2022 год несмотря на нестабильность рынков за последние 3 месяца. Об этом рассказал председатель правления «Траста» Александр Соколов в ходе ПМЭФ-2022.

Как сообщает информационное агентство interfax.ru, он сообщил о том, что бизнес-план банка будет выполнен на 90% уже по результатам первых шести месяцев текущего года.

«Пока мы движемся по своей стратегии четко, без изменений», — констатировал Соколов.

По его словам, «Трасту» пришлось столкнуться с некоторыми сложностями в последние три месяца, когда ключевая ставка серьезно возросла и стала причиной отмены ряда запланированных ранее сделок.

«Но интерес к активам уже возвращается. За последние месяцы мы закрыли несколько сделок. До конца года планируем выполнить бизнес-план. Да, некоторые сделки были вынуждены перенести, но за второе полугодие мы это восполним, — проинформировал Соколов. — Деньги в Центробанк мы возвращаем по графику, никаких изменений нет. Более того, мы ожидаем, что по итогам первого полугодия выполним бизнес-план примерно на 90 процентов».

Долгосрочная стратегия «Траста» предусматривает, что до конца 2023 года он должен вернуть Центробанку РФ 482 миллиарда. По состоянию на 1 апреля 2022 года выполнение стратегии было обеспечено чуть более чем на 100 процентов за счет справедливой стоимости активов в 175 миллиардов, а также сборам на уровне 309 миллиардов рублей.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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