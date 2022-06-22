9 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка проводят онлайн

Самый простой и быстрый способ оплаты — по QR-коду. В этом случае пользователям не придется вводить длинные реквизиты, достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн и отсканировать QR или штрихкод на квитанции.
Также для удобства клиентов Сбербанк совместно с УК и ТСЖ организовал прием показаний приборов учета через сервис Сбербанк Онлайн. Передать показания счетчиков можно как в момент оплаты коммунальных услуг, так и без проведения платежа.
Кроме того, найти поставщика коммунальных услуг и провести платеж можно через строку поиска. Для этого потребуется ввести название или ИНН юридического лица.
«Оплачивать услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн просто, быстро и удобно. В личном кабинете существуют разные способы оплаты, и каждый клиент выбирает наиболее подходящий для себя — по QR-коду, по ИНН, по штрихкоду или через повтор платежа из истории. Имея доступ к Сбербанк Онлайн, можно оплачивать платежи без квитанции в любое удобное время»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Помимо регулярных платежей в Сбербанк Онлайн можно проводить оплату и за разовые услуги — например, летний отдых или образовательные курсы. Для этого достаточно найти получателя платежа через поиск по названию или ИНН или самостоятельно ввести реквизиты.