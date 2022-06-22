9 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка проводят онлайн

«Оплачивать услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн просто, быстро и удобно. В личном кабинете существуют разные способы оплаты, и каждый клиент выбирает наиболее подходящий для себя — по QR-коду, по ИНН, по штрихкоду или через повтор платежа из истории. Имея доступ к Сбербанк Онлайн, можно оплачивать платежи без квитанции в любое удобное время»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.