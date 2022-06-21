Жители Тюменской области поделились ожиданиями от прямой линии губернатора

Стоит отметить, что с 1 июня в Тюменской области был увеличен уровень минимальной зарплаты до 15 279 рублей, но тем не менее, жители региона отмечают, что им стало не хватать их доходов. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в нашем регионе составляет около 52 600 рублей в месяц, а медианная — почти 40 тыс. рублей.
Среди других тем второе место по заинтересованности у жителей области заняли различные проблемы в сфере ЖКХ, а третье место — в здравоохранении. Следом идут вопросы про социальную сферу, а затем касающиеся специальной военной операции.
Напомним, что в прошлом году большую часть тюменцев интересовали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обработка дорог реагентами в зимнее время года, льготы и, конечно, режим повышенной готовности, введенный в связи с ростом заболеваемости COVID-19, вакцинация против коронавирусной инфекции детей.
Всего, по данным информационного центра правительства Тюменской области, Александру Моору уже поступило более 850 вопросов. Когда как на предыдущую его прямую линию в конце декабря 2021 года было направлено более одной тысячи вопросов.
Сегодня прямая линия запланирована на 17:00. Трансляцию организуют в аккаунтах социальных сетей главы региона и на телеканале «Тюменское время». Интересующие вопросы еще можно отправить по телефону 8 (3452) 515-212 или оставить на страницах губернатора в соцсети и VK и «Одноклассники».