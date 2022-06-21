Жители Тюменской области поделились ожиданиями от прямой линии губернатора

Стоит отметить, что с 1 июня в Тюменской области был увеличен уровень минимальной зарплаты до 15 279 рублей, но тем не менее, жители региона отмечают, что им стало не хватать их доходов. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в нашем регионе составляет около 52 600 рублей в месяц, а медианная — почти 40 тыс. рублей.