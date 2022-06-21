Заслуженного учителя из Тюменской области арестовали за изнасилование учеников

«Вчера Омутинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 63-летнему гражданину»сообщили представители Пресс-службы облсуда Тюменской области.
По данным источника «Нашего города» силовики задержали учителя географии после заявления одного из родителей. Силовики изъяли компьютер и флешки дома у подозреваемого. Сейчас содержимое пристально изучают в Следственном комитете.
В разговоре с редакцией «Нашего города» один из силовиков села Омутинское рассказал, что учитель географии приехал работать в 80-е годы после службы в армии. После развода с женой жил один и отличался крайней строгостью в преподавании своего предмета (географию он преподавал в пятых и одиннадцатых классах, — прим.ред.).
В 2003 году ему было присвоено звание «Заслуженного учителя РФ», в списке наград — грамота Тюменской областной Думы.
Источник отметил, что учитель вел замкнутый образ жизни. Хотя активно постил фотографии своих учеников на своей страничке ВК. Фотографии в основном с экскурсий в Тюмень и на природу.
По версии следствия подозреваемый повёз мальчиков школы из Омутинского в Тюмень на конкурс. В итоге дети оказались в его квартире, где он к ним приставал. Известно, что учитель много лет был в числе самых почётных в районе. Другие подробности происшествия устанавливаются.