Заслуженного учителя из Тюменской области арестовали за изнасилование учеников

В разговоре с редакцией «Нашего города» один из силовиков села Омутинское рассказал, что учитель географии приехал работать в 80-е годы после службы в армии. После развода с женой жил один и отличался крайней строгостью в преподавании своего предмета (географию он преподавал в пятых и одиннадцатых классах, — прим.ред.).