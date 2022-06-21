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Заслуженного учителя из Тюменской области арестовали за изнасилование учеников

21 июня 11:23
Фото: Скриншот страницы Алексея Л. ВКонтакте
Суд в селе Омутинское Тюменской области продлил задержание под стражей 63-летнего географа на 72 часа. Заслуженному учителю РФ стало плохо во время заседания, сообщает пресс-служба тюменских судов. Алексея Л. задержали 17 июня по подозрению в изнасиловании мальчиков, он обвиняется по ч. 4 статьи 134 УК РФ.

«Вчера Омутинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 63-летнему гражданину»сообщили представители Пресс-службы облсуда Тюменской области.

По данным источника «Нашего города» силовики задержали учителя географии после заявления одного из родителей. Силовики изъяли компьютер и флешки дома у подозреваемого. Сейчас содержимое пристально изучают в Следственном комитете.

В разговоре с редакцией «Нашего города» один из силовиков села Омутинское рассказал, что учитель географии приехал работать в 80-е годы после службы в армии. После развода с женой жил один и отличался крайней строгостью в преподавании своего предмета (географию он преподавал в пятых и одиннадцатых классах, — прим.ред.).

В 2003 году ему было присвоено звание «Заслуженного учителя РФ», в списке наград — грамота Тюменской областной Думы.

Источник отметил, что учитель вел замкнутый образ жизни. Хотя активно постил фотографии своих учеников на своей страничке ВК. Фотографии в основном с экскурсий в Тюмень и на природу.

Фото: Скриншот страницы Алексея Л. ВКонтакте

По версии следствия подозреваемый повёз мальчиков школы из Омутинского в Тюмень на конкурс. В итоге дети оказались в его квартире, где он к ним приставал. Известно, что учитель много лет был в числе самых почётных в районе. Другие подробности происшествия устанавливаются.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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