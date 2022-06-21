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За сутки на тюменских дорогах пострадали четверо детей

21 июня 05:18
Фото: ГИБДД Тюменской области
12 человек пострадали за минувшие сутки на дорогах Тюменской области. Четверо из них — дети. Всего в понедельник, 20 июня, в регионе произошло десять аварий. Как сообщили nashgorod.ru в ГИБДД региона, в Ялуторовске подросток на электросамокате сбил 9-летнего школьника.
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Тюмень

В связи с полученными травмами, ребенку потребовалась помощь медиков.

Еще одно ДТП с участием водителя электросамоката произошло в Тюмени в экопарке Затюменский. Здесь 5-летнюю девочку сбил мужчина. Ребенок получил травмы. Тюменец с места происшествия скрылся.

На 56 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за столкновения автомобилей Renault Logan и ЗИЛ, ушибы получил 10-летний пассажир легковушки. По предварительным данным, водитель Renault Logan не выдержал безопасную дистанцию. Из-за удара с грузовиком, легковушка перевернулась на бок.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Мельникайте был сбит 71-летний пенсионер, переходивший дорогу в неположенном месте. С серьезными травмами он был доставлен в больницу. Однако несмотря на усилия медиков, пожилой тюменец скончался.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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