За сутки на тюменских дорогах пострадали четверо детей

В связи с полученными травмами, ребенку потребовалась помощь медиков.
Еще одно ДТП с участием водителя электросамоката произошло в Тюмени в экопарке Затюменский. Здесь 5-летнюю девочку сбил мужчина. Ребенок получил травмы. Тюменец с места происшествия скрылся.
На 56 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за столкновения автомобилей Renault Logan и ЗИЛ, ушибы получил 10-летний пассажир легковушки. По предварительным данным, водитель Renault Logan не выдержал безопасную дистанцию. Из-за удара с грузовиком, легковушка перевернулась на бок.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Мельникайте был сбит 71-летний пенсионер, переходивший дорогу в неположенном месте. С серьезными травмами он был доставлен в больницу. Однако несмотря на усилия медиков, пожилой тюменец скончался.