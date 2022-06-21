За сутки на тюменских дорогах пострадали четверо детей

12 человек пострадали за минувшие сутки на дорогах Тюменской области. Четверо из них — дети. Всего в понедельник, 20 июня, в регионе произошло десять аварий. Как сообщили nashgorod.ru в ГИБДД региона, в Ялуторовске подросток на электросамокате сбил 9-летнего школьника.

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