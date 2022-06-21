За полтора часа прямой линии губернатор ответил на 39 вопросов

Стоит отметить, что Александр Моор по несколько раз в год выхолит на прямой контакт с населением, в том числе и через соцсети. Написать свой вопрос или обращение губернатору тюменцы могут в комментариях на его личных страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и телеграме.