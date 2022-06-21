За полтора часа прямой линии губернатор ответил на 39 вопросов

Из основных итогов можно выделить несколько тезисов: в микрорайоне Мыс в Тюмени появится новая поликлиника, товарооборот со странами ближнего зарубежья растет, Тюменские власти планируют запретить строить котельные в новых ЖК, с 1 июля 2022 года снизят порог предоставления субсидии на оплату ЖКУ.
«Наше общение в таком формате уже стало привычным»,отметил губернатор Тюменской области.
Прозвучали вопросы по ремонту дорог и благоустройству дворов.
Прямую линию губернатор Александр Моор провел во вторник, 21 июня. Она транслировалась на страницах главы региона в социальных сетях, а также в эфире телеканала «Тюменское время». За полтора часа Александр Моор ответил на 39 вопросов, большинство из которых касались социальной сферы: высоких цен на тарифы ЖКХ, качества автомобильных дорог, ввода жилья.
Стоит отметить, что Александр Моор по несколько раз в год выхолит на прямой контакт с населением, в том числе и через соцсети. Написать свой вопрос или обращение губернатору тюменцы могут в комментариях на его личных страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и телеграме.