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За полтора часа прямой линии губернатор ответил на 39 вопросов

21 июня 14:42
Фото: 1Mi
За полтора часа на прямой линии губернатор Тюменской области ответил на 39 вопросов. Всего к эфиру трансляции прислали 1 400 обращений, сообщает оперштаб. Прямая линия состоялась в 10-й раз 21 июня.

Из основных итогов можно выделить несколько тезисов: в микрорайоне Мыс в Тюмени появится новая поликлиника, товарооборот со странами ближнего зарубежья растет, Тюменские власти планируют запретить строить котельные в новых ЖК, с 1 июля 2022 года снизят порог предоставления субсидии на оплату ЖКУ.

«Наше общение в таком формате уже стало привычным»,отметил губернатор Тюменской области.

Прозвучали вопросы по ремонту дорог и благоустройству дворов.

Прямую линию губернатор Александр Моор провел во вторник, 21 июня. Она транслировалась на страницах главы региона в социальных сетях, а также в эфире телеканала «Тюменское время». За полтора часа Александр Моор ответил на 39 вопросов, большинство из которых касались социальной сферы: высоких цен на тарифы ЖКХ, качества автомобильных дорог, ввода жилья.

Стоит отметить, что Александр Моор по несколько раз в год выхолит на прямой контакт с населением, в том числе и через соцсети. Написать свой вопрос или обращение губернатору тюменцы могут в комментариях на его личных страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и телеграме.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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