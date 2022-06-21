ВТБ станет единственным банком-участником «Дня застройщиков Тюмени»

«В сегодняшних условиях выставка особенно актуальна — мы видим, что за счет мер, принимаемых государством в части помощи строительному рынку и жилищному кредитованию, спрос на ипотеку постепенно восстанавливается. Напомню, что на прошлой неделе ВТБ первым из банков анонсировал прием заявок по программе льготной ипотеки по новым условиям — под 7% годовых. Чуть ранее мы объявили о запуске собственной программы ВТБ по поддержке многодетных семей: клиенты, у которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, начиная с 1 июля этого года смогут оформить в банке ипотеку по ставке 3%. Дополнительно они бесплатно получат страховку для всех детей в семье от онкологических заболеваний»,сказал Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.