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ВТБ станет единственным банком-участником «Дня застройщиков Тюмени»

21 июня 06:27
Фото: 1Mi
25 июня на площадке Галереи застройщиков в Тюмени состоится традиционная выставка-продажа недвижимости. ВТБ будет единственным банковским учреждением, чьи специалисты проконсультируют гостей мероприятия.

На «Дне застройщиков» вновь будут представлены актуальные новинки рынка жилой недвижимости. Посетители смогут познакомиться с предложениями от 20 строительных компаний, которые расскажут о 42 жилых комплексах разного формата — от больших микрорайонов комплексной застройки до малоэтажного строительства и таунхаусов. Выставка пройдет в ближайшую субботу по адресу ул. Герцена, 60/1, подробная информация о ней — на сайте деньзастройщиков.рф

Представители ВТБ будут консультировать посетителей Дня застройщиков по различным вариантам ипотечного кредитования и презентуют как собственные продукты банка, так и программы с государственной поддержкой. Отметим, что ВТБ примет участие в «Дне застройщиков Тюмени» уже в 10-й раз.

«В сегодняшних условиях выставка особенно актуальна — мы видим, что за счет мер, принимаемых государством в части помощи строительному рынку и жилищному кредитованию, спрос на ипотеку постепенно восстанавливается. Напомню, что на прошлой неделе ВТБ первым из банков анонсировал прием заявок по программе льготной ипотеки по новым условиям — под 7% годовых. Чуть ранее мы объявили о запуске собственной программы ВТБ по поддержке многодетных семей: клиенты, у которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, начиная с 1 июля этого года смогут оформить в банке ипотеку по ставке 3%. Дополнительно они бесплатно получат страховку для всех детей в семье от онкологических заболеваний»,сказал Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.

Клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) уже за первые дни июня оформили жилищные кредиты на общую сумму более 365 млн рублей. Более 40% этого объема приходится на льготную программу семейной ипотеки.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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