Вопросы, которых не стал касаться губернатор в ходе прямой линии

«За полтора часа на прямой линии ответил на 39 вопросов. По этим темам от вас поступило более 400 обращений. Всего к нашему эфиру вы прислали около 1400 вопросов. На каждый будет дан ответ».Сообщил Александр Моор в своем телеграм-канале.
Ранее в нашей группе «Вконтакте» мы спрашивали у жителей о том, что их больше всего беспокоит.
46% проголосовавших волнуют проблемы снижения заработной платы и уровня жизни. В частности горожан не устраивает рост стоимости на средне-специальное образование.
«Стоимость обучения в средних специальных учреждениях стала равна практически стоимости получения высшего образования. А ведь не все дети учатся на 4 и 5, поэтому и идут в колледжи, и не все родители могут оплачивать такие суммы», пишет Надежда Жидченко
Также горожане хотели бы обсудить с губернатором проблемы создания среды для людей с ограниченными возможностями.
Интересуют тюменцев и вопросы субсидий для работникам бюджетной сферы, несанкционированных свалок, патрулировании набережной и платных парковках.