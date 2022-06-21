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Вопросы, которых не стал касаться губернатор в ходе прямой линии

21 июня 14:31
Фото: 1Mi
В ходе прямой линии, которая продлилась полтора часа, губернатор тюменской области Александр Моор затронул далеко не все темы, которые волновали жителей Тюменской области. Но пообещал, что на каждое из 1400 сообщений будет дан ответ позже.

«За полтора часа на прямой линии ответил на 39 вопросов. По этим темам от вас поступило более 400 обращений. Всего к нашему эфиру вы прислали около 1400 вопросов. На каждый будет дан ответ».Сообщил Александр Моор в своем телеграм-канале.

Ранее в нашей группе «Вконтакте» мы спрашивали у жителей о том, что их больше всего беспокоит.

46% проголосовавших волнуют проблемы снижения заработной платы и уровня жизни. В частности горожан не устраивает рост стоимости на средне-специальное образование.

«Стоимость обучения в средних специальных учреждениях стала равна практически стоимости получения высшего образования. А ведь не все дети учатся на 4 и 5, поэтому и идут в колледжи, и не все родители могут оплачивать такие суммы», пишет Надежда Жидченко

Также горожане хотели бы обсудить с губернатором проблемы создания среды для людей с ограниченными возможностями.

Интересуют тюменцев и вопросы субсидий для работникам бюджетной сферы, несанкционированных свалок, патрулировании набережной и платных парковках.

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#Новости#Алена Патрушева#Политика
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