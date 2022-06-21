Вопросы, которых не стал касаться губернатор в ходе прямой линии

«За полтора часа на прямой линии ответил на 39 вопросов. По этим темам от вас поступило более 400 обращений. Всего к нашему эфиру вы прислали около 1400 вопросов. На каждый будет дан ответ».Сообщил Александр Моор в своем телеграм-канале.