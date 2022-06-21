Во вторник в Тюмени ожидаются дожди

При этом в городе похолодает, днём до + 17 градусов. Скорость ветра 2-5 метров в секунду, влажность 80%. Атмосферное давление существенно ниже нормы, весь день будет пасмурным.
Дожди ожидаются утром в среду. До 11:00 выпадет 1 мм осадков, максимальная температура воздуха составит + 20 градусов. Скорость ветра 2-6 метров в секунду, влажность около 80%.
Потепление до + 23 градусов ожидается в четверг, скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность 70%, атмосферное давление ниже нормы. Весь день будет пасмурно.
До конца недели возможно потепление до + 26 градусов, дожди в областной столице прекратятся. Атмосферное давление повысится. До конца месяца погода будет тёплой, но влажной.