nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во вторник в Тюмени ожидаются дожди

21 июня 01:03
Фото: 1Mi
Во вторник в Тюмени ожидаются дожди и до 2 мм осадков, сообщает Гисметео.

При этом в городе похолодает, днём до + 17 градусов. Скорость ветра 2-5 метров в секунду, влажность 80%. Атмосферное давление существенно ниже нормы, весь день будет пасмурным.

Дожди ожидаются утром в среду. До 11:00 выпадет 1 мм осадков, максимальная температура воздуха составит + 20 градусов. Скорость ветра 2-6 метров в секунду, влажность около 80%.

Потепление до + 23 градусов ожидается в четверг, скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность 70%, атмосферное давление ниже нормы. Весь день будет пасмурно.

До конца недели возможно потепление до + 26 градусов, дожди в областной столице прекратятся. Атмосферное давление повысится. До конца месяца погода будет тёплой, но влажной.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25