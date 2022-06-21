В Заводоуковске на День города ждут огромный пряник и Burito

Три города Тюменской области отметят на этой неделе День рождения — Заводоуковск, Ялуторовск и Тобольск. В каждом из них пройдут множества мероприятий — театрализованные шествия, выступления местных и приглашенных звезд, конкурсы, фестивали и, конечно же, праздничный фейерверк.

В Заводоуковске в этом году в этом году впервые пройдет I историко-гастрономическом фестивале «Колмковский пряник», на котором кондитеры приготовят самый большой пряничный пазл. Также запланированы костюмированные конкурсы, работа интерактивных площадок, спектакль тюменского театра «Мимикрия», концертные выступления групп «Цветень», «Журавушки», «Веселушки». Завершит день концертная программа с участием популярной российской группы Burito и праздничный фейерверк. Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на День Города выступят рэп-певец из Белоруссии HOMIE и солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин. В Тобольске хедлайнером праздника станет народный артист России Олег Газманов.