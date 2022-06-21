В Тюменской области школьники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, получат 100 000 рублей

Напомним, в Тюменской области реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Его цель — обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до (87%) от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.