В Тюменской области школьники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, получат 100 000 рублей

«Я поручил своему заместителю, директору департамента образования и науки Тюменской области Алексею Райдеру проработать этот вопрос»,сообщил Александр Моор 21 июня.
Отмечается, что ишимка Асель Исалимова набрала в этом году 200 баллов по ЕГЭ. Высокие баллы она получила за ЕГЭ по русскому языку и истории.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области 424 ребенка обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет средств бюджета регионального бюджета.
Напомним, в Тюменской области реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Его цель — обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до (87%) от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.