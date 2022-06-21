nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области школьники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, получат 100 000 рублей

21 июня 13:45
Фото: «НашГород»
Губернатор Тюменской области предложил платить за 100 баллов по ЕГЭ 100 тыс рублей, об этом он сообщил на пресс-конференции 21 июня. Сейчас известно что уже 39 выпускников набрали по 100 баллов. Есть одна 200 бальница из Ишима (школа № 2).

«Я поручил своему заместителю, директору департамента образования и науки Тюменской области Алексею Райдеру проработать этот вопрос»,сообщил Александр Моор 21 июня.

Отмечается, что ишимка Асель Исалимова набрала в этом году 200 баллов по ЕГЭ. Высокие баллы она получила за ЕГЭ по русскому языку и истории.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 424 ребенка обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет средств бюджета регионального бюджета.

Напомним, в Тюменской области реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Его цель — обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до (87%) от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Материалы по теме
Школьники из Тюмени прокачают креативные навыки по музыкальному промоушену
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25