В Тюменской области число желающих служить по контракту выросло в 4 раза

«Традиционно на контрактную службу идут либо военнослужащие, находящиеся в запасе, либо призывники, желающие заключить контракт. Но большая часть контрактников — это бойцы, уже прошедшие ранее службу по призыву. Это полностью состоявшиеся граждане. 70% из них имеют семьи и детей. Также большая часть контрактников — это люди с высшим и средним специальным образованием», .отметил Алексей Куличков
По словам военного инструктора Дмитрия Нечаева, сегодня в Тюменской области подписать контракт на военную службу могут не только те, кто уже служил. Но и граждане, получившие либо среднее профессиональное, либо высшее образование. Таким образом, они, минуя обязательную военную службу, могут сразу заключить контракт.
Традиционно отбор проходит в два этапа. Первый — по месту жительства. В военном комиссариате, поликлинике будущий контрактник проходит медицинское обследование и собирает необходимый пакет документов (паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, документы об образовании, характеристики с места учебы, работы, службы в армии).
Второй этап проходит уже в военном комиссариате — здесь контрактники проходят окончательную военную врачебную комиссию, сдают нормативы по физподготовке, также проходят профессиональный психологический отбор в виде тестирования.
Заработная плата контрактников варьируется от 35 до 100 тысяч и более. Зависит от того, где проходит военнослужащий службу по контракту. К примеру, в горячей точке ее размер может достигать 200 и более тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно постановлению правительства Тюменской области, добровольцам и военным, получившим травмы в ходе специальной операции на Украине, полагаются единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей.