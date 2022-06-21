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В Тюменской области число желающих служить по контракту выросло в 4 раза

21 июня 07:05
Фото: 1Mi
В Тюменской области за последние три месяца число военнослужащих по контракту увеличилось в 3-4 раза. Об этом заявил в эфире передачи «Вечерний хэштег» военный комиссар Алексей Куличков. По мнению военкома, повышенный интерес напрямую связан с проведением специальной военной операции на Украине.
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Тюмень

«Традиционно на контрактную службу идут либо военнослужащие, находящиеся в запасе, либо призывники, желающие заключить контракт. Но большая часть контрактников — это бойцы, уже прошедшие ранее службу по призыву. Это полностью состоявшиеся граждане. 70% из них имеют семьи и детей. Также большая часть контрактников — это люди с высшим и средним специальным образованием», .отметил Алексей Куличков

По словам военного инструктора Дмитрия Нечаева, сегодня в Тюменской области подписать контракт на военную службу могут не только те, кто уже служил. Но и граждане, получившие либо среднее профессиональное, либо высшее образование. Таким образом, они, минуя обязательную военную службу, могут сразу заключить контракт.

Традиционно отбор проходит в два этапа. Первый — по месту жительства. В военном комиссариате, поликлинике будущий контрактник проходит медицинское обследование и собирает необходимый пакет документов (паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, документы об образовании, характеристики с места учебы, работы, службы в армии).

Второй этап проходит уже в военном комиссариате — здесь контрактники проходят окончательную военную врачебную комиссию, сдают нормативы по физподготовке, также проходят профессиональный психологический отбор в виде тестирования.

Заработная плата контрактников варьируется от 35 до 100 тысяч и более. Зависит от того, где проходит военнослужащий службу по контракту. К примеру, в горячей точке ее размер может достигать 200 и более тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что согласно постановлению правительства Тюменской области, добровольцам и военным, получившим травмы в ходе специальной операции на Украине, полагаются единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей.

#Новости#Тюмень#Военные#Служба по контракту#Валентина Бурнашева#Общество
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