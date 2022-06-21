В тюменских лесах змеи покусали 4 человек

«Если гадюка всё же укусила — прежде всего, постарайтесь сохранять спокойствие.Паника провоцирует всплеск адреналина в крови, и яд при этом всасывается быстрее. Не прижигайте ранку, не надрезайте место укуса и не старайтесь самостоятельно удалить из неё яд. Через раны и микротрещины на слизистой рта он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда. Жгут тоже накладывать нельзя», рассказал Антон Терёхин, руководитель экстренной службы ОКБ № 2.