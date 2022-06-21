В тюменских лесах змеи покусали 4 человек

Ребенок, которого укусила гадюка, 16-го июня поступил к токсикологам в ОКБ № 1. В кровь ребенка попал яд гадюки. Ему потребовалась срочная помощь и малыша перевели в отделение реанимации ОКБ № 2, где он находится и по сей день.
От укуса гадюки также пострадал грибник. После ночи в реанимации он был переведен в общую палату и в его состоянии отмечается положительная динамика.
Помимо него и ребенка от укусов пострадали еще 2 человека.
Токсикологи ОКБ № 1 напоминают, что яд гадюки очень токсичен и опасен для жизни человека. К тому же дети намного тяжелее взрослых переносят отравление. После укуса им может понадобиться длительная интенсивная терапия.
А потому очень важно обезопасить себя от укуса змеи. Если вы идете в лес, то защитить руки и ноги, за которые чаще всего кусают змеи, помогут закрытая обувь и длинная палка. Обувь защитит ноги от клыков змеи, а палкой вы сможете исследовать территорию. Шорох от этого действия спугнёт змею.
«Если гадюка всё же укусила — прежде всего, постарайтесь сохранять спокойствие.Паника провоцирует всплеск адреналина в крови, и яд при этом всасывается быстрее. Не прижигайте ранку, не надрезайте место укуса и не старайтесь самостоятельно удалить из неё яд. Через раны и микротрещины на слизистой рта он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда. Жгут тоже накладывать нельзя», рассказал Антон Терёхин, руководитель экстренной службы ОКБ № 2.
Важно зафиксировать повреждённую конечность в неподвижном положении и охладить её. После нужно приложить чистую ткань, смоченную в воде. Это действие поможет замедлить распространение яда. Нужно пить как можно больше воды, чтобы также снизить интоксикацию.
Рану, в случае укуса, лучше обработать антисептиком. Еще можно принять антигистаминные препараты. и самое главное — обратитесь за медицинской помощью как можно быстрее. Если нет сил добраться до больницы самому, то вызывайте скорую.
Напомним, что в прошлом году было зарегистрировано восемь обращений, двое из пострадавших — дети.