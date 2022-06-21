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В тюменских лесах уже второй день идут поиски 78-летнего грибника

21 июня 11:43
Фото: МЧС
В Исетском районе с 19 июня идут поиски 78-летнего грибника, сообщает МЧС. Сегодня в район поисков прибыли больше 30 человек, среди них сотрудники МВД и добровольцы. Мужчина уже несколько дней не выходил на связь.

Напомним, что с 17 июня посещать тюменские леса разрешено, но опасность возникновения пожаров сохраняется.

«19 июня в 21 час 44 минуты на пульт единой диспетчерской службы Исетского муниципального района поступило сообщение о том что, пожилые супруги на личном автотранспортном средстве отправились в лес за грибами. По словам женщины, некоторое время спустя, она вышла из леса к месту, где находился их автомобиль, а её 78-летний супруг так и не появился»,сообщили в МЧС.

Всего в поисковых работах задействованы 32 человека.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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