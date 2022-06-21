В тюменских лесах уже второй день идут поиски 78-летнего грибника

«19 июня в 21 час 44 минуты на пульт единой диспетчерской службы Исетского муниципального района поступило сообщение о том что, пожилые супруги на личном автотранспортном средстве отправились в лес за грибами. По словам женщины, некоторое время спустя, она вышла из леса к месту, где находился их автомобиль, а её 78-летний супруг так и не появился»,сообщили в МЧС.