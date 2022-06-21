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В Тюмени пройдет бесплатный концерт группы «Иванушки International»

21 июня 08:54
Фото: 1Mi
Выступление популярной ранее российской группы «Иванушки International» состоится в Тюмени в воскресенье, 10 июля. Бесплатный концерт организует для жителей областной столицы ресторанный холдинг «МаксиМ» в честь своего 30-летнего юбилея. Об этом nashgorod.ru сообщила Лариса Невидайло, учредитель и собственник холдинга.
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Тюмень

Кроме выступления группы, исполнившей такие хиты, как «Тополиный пух», «Тучи» и «Кукла», тюменцев в этот день ждут работа интерактивных площадок и грандиозный пикник. Запланирована работа более десяти точек с самой популярной уличной едой. Мероприятие пройдет на территории сквера Комсомольский.

Заметим, что буквально спустя три недели в областной столице вновь состоятся праздничные мероприятия. Но уже посвященные Дню рождения Тюмени — гастро-фестивали, традиционный «Сабантуй», народные гуляния, выступления творческих коллективов и приглашенных звезд. Хедлайнером праздника станет солист группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов.

А в эти выходные дни желающие смогут попасть на бесплатный концерт Олега Газманова, который пройдет в Тобольске.

#Новости#Тюмень#Концерты#Валентина Бурнашева#Общество
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