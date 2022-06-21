В Тюмени пройдет бесплатный концерт группы «Иванушки International»

Кроме выступления группы, исполнившей такие хиты, как «Тополиный пух», «Тучи» и «Кукла», тюменцев в этот день ждут работа интерактивных площадок и грандиозный пикник. Запланирована работа более десяти точек с самой популярной уличной едой. Мероприятие пройдет на территории сквера Комсомольский.
Заметим, что буквально спустя три недели в областной столице вновь состоятся праздничные мероприятия. Но уже посвященные Дню рождения Тюмени — гастро-фестивали, традиционный «Сабантуй», народные гуляния, выступления творческих коллективов и приглашенных звезд. Хедлайнером праздника станет солист группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов.
А в эти выходные дни желающие смогут попасть на бесплатный концерт Олега Газманова, который пройдет в Тобольске.