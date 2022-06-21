В Тюмени открылась выставка, рассказывающая о жизненном пути Юрия Неёлова

Экскурсоводы начали с биографических данных: Юрий Неёлов родился на Ямале и путешествовал по всему миру, мечтал стать пилотом, но стал политиком высокого полета, под его руководством северный округ стал одним из самых процветающих регионов России по уровню жизни.