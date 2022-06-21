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В Тюмени открылась выставка, рассказывающая о жизненном пути Юрия Неёлова

21 июня 08:39
Фото: Пресс-служба Тюменской гордумы
Экспозиция начала работу накануне 70-летия первого губернатора Ямало-Ненецкого округа, члена Совета Федерации, известного в стране политика. Она получила заглавие — «Река с простым названием жизнь».
Сюжет
Тюмень

Экскурсоводы начали с биографических данных: Юрий Неёлов родился на Ямале и путешествовал по всему миру, мечтал стать пилотом, но стал политиком высокого полета, под его руководством северный округ стал одним из самых процветающих регионов России по уровню жизни.

Подробно был освещен трудовой путь легендарного ямальца и тюменца, рассказано о немалых преодолениях и больших радостях от реализованных проектов и жизненных побед.

Председатель городской Думы, доктор исторических наук, профессор Евгений Заболотный поздравил будущего юбиляра и высказал уверенность, что такие события для Тюмени очень важны — они формируют источниковую базу для исторических исследований нашего края.

«Эта выставка — яркое событие в жизни Тюмени. Мы знаем, что главными документами в источниковедении считаются свидетельства непосредственных участников событий. Поэтому поколения, которые придут после нас, будут изучать историю Ямала, Югры и Тюменской области по таким материалам жизни людей, сделавших огромные шаги для развития и формирования будущего наших территорий», отметил Евгений Заболотный.

Выставка будет работать в музейном комплексе имени И. Я. Словцова до 10 августа. Вход свободный.

#Новости#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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