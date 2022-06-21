В центре Тюмени женщину сбил автобус

Как рассказала порталу nashgorod.ru начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, женщина в момент ДТП переходила проезжую часть в неположенном месте, вне пешеходного перехода.
«Обстоятельства происшествия выясняются», прокомментировала Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал, что за за сутки на дорогах Тюменской области пострадали четверо детей. При этом в двух происшествиях ребята оказались под колесами электросамокатов.