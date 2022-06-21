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В центре Тюмени женщину сбил автобус

21 июня 10:13
Фото: «НашГород»
Сегодня, 21 июня, в центре Тюмени, в районе сквера Немцова, произошло ДТП. Напротив дома 65 на улице Республики женщина попала под колеса городского автобуса № 25. В результате происшествия, тюменка пострадала, она была доставлена в больницу.
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Тюмень

Как рассказала порталу nashgorod.ru начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, женщина в момент ДТП переходила проезжую часть в неположенном месте, вне пешеходного перехода.

«Обстоятельства происшествия выясняются», прокомментировала Анжела Борисова.

Ранее «Наш город» писал, что за за сутки на дорогах Тюменской области пострадали четверо детей. При этом в двух происшествиях ребята оказались под колесами электросамокатов.

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#Новости#Тюмень#ДТП#Юлия Николаева#Происшествия
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