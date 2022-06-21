В центре Тюмени женщину сбил автобус

Сегодня, 21 июня, в центре Тюмени, в районе сквера Немцова, произошло ДТП. Напротив дома 65 на улице Республики женщина попала под колеса городского автобуса № 25. В результате происшествия, тюменка пострадала, она была доставлена в больницу.

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