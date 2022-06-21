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В Ишиме неизвестные разгромили могилы на городском кладбище

21 июня 04:04
Фото: 1Mi
В Ишиме неизвестные разгромили городское кладбище. Фотографии разломанных памятников выложили в социальной сети местные жители. Напомним, несколькими днями ранее здесь же вандалы погнули несколько оградок у могил. Ишимцы считают, что на кладбище необходимо устанавливать видеокамеры — только они помогут впредь избегать

«Вместо того, чтобы тыкать камеры по 20 штук на одном перекрёстке, тем более, на ПАТП, лучше бы на кладбище установили, а потом привлекали к ответственности. Вообще ничего людского не осталось в этих существах!», отметила Юлия Т.

По мнению местных жителей, разгромили могилы, скорее всего, подростки.

«Было бы неплохо наказать их родителей за такое „воспитание“ и обязать все восстановить. Но смогут ли наши правоохранители их разыскать? Камеры здесь точно не помогут — ещё и тратить на бестолковую „охрану“ бюджетные средства!», написала Ирина Т.

Также ишимцы сетуют, что за кладбищем просто никто не следит — любой желающий может сюда прийти, сломать что-то, украсть оградку.

«Если бы администрация отвечала за то, что там происходит, платила, восстанавливала за свой счет, наверное, следили бы лучше. Пока рублем отвечать не начнут, следить не будут. Не первый раз и не первый год такое происходит», подчеркнула Ольга Б.

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#Новости#Вандалы#Кладбище#Ишим#Валентина Бурнашева#Общество
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