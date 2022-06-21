В Ишиме неизвестные разгромили могилы на городском кладбище

«Вместо того, чтобы тыкать камеры по 20 штук на одном перекрёстке, тем более, на ПАТП, лучше бы на кладбище установили, а потом привлекали к ответственности. Вообще ничего людского не осталось в этих существах!», отметила Юлия Т.
По мнению местных жителей, разгромили могилы, скорее всего, подростки.
«Было бы неплохо наказать их родителей за такое „воспитание“ и обязать все восстановить. Но смогут ли наши правоохранители их разыскать? Камеры здесь точно не помогут — ещё и тратить на бестолковую „охрану“ бюджетные средства!», написала Ирина Т.
Также ишимцы сетуют, что за кладбищем просто никто не следит — любой желающий может сюда прийти, сломать что-то, украсть оградку.
«Если бы администрация отвечала за то, что там происходит, платила, восстанавливала за свой счет, наверное, следили бы лучше. Пока рублем отвечать не начнут, следить не будут. Не первый раз и не первый год такое происходит», подчеркнула Ольга Б.