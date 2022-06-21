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Учителя, врачи и инженеры переезжают в Тюменскую область из других стран

21 июня 10:53
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Программа переселения соотечественников из других стран действует в Тюменской области реализуется с 2013 года. За это время в регион переехали более трех тысяч россиян с семьям, из них — 40% с высшим образованием, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Возможность переезда соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально, с учетом его жизненной ситуации. Для него и его родственников подбираются подходящие варианты трудоустройства, жилищного размещения, устройства детей в школы или детсады.

«Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением. Люди приезжают уже имея семьи и детей, но есть и такие, кто создает семью уже после переезда. Это говорит о том, что гражданам наш регион нравится и они выбирают его как место для постоянного проживания»,сказано в сообщении.

Для переселенце введена региональная мера поддержки — единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

На всех территориях региона созданы условия для скорейшей адаптации, обустройства и интеграции соотечественников. Чтобы стать участником программы гражданин другой страны должен обладать профессией, востребованной, а также иметь возможность жилищного обустройства на соответствующей территории.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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