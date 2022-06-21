Учителя, врачи и инженеры переезжают в Тюменскую область из других стран

Возможность переезда соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально, с учетом его жизненной ситуации. Для него и его родственников подбираются подходящие варианты трудоустройства, жилищного размещения, устройства детей в школы или детсады.
«Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением. Люди приезжают уже имея семьи и детей, но есть и такие, кто создает семью уже после переезда. Это говорит о том, что гражданам наш регион нравится и они выбирают его как место для постоянного проживания»,сказано в сообщении.
Для переселенце введена региональная мера поддержки — единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.
На всех территориях региона созданы условия для скорейшей адаптации, обустройства и интеграции соотечественников. Чтобы стать участником программы гражданин другой страны должен обладать профессией, востребованной, а также иметь возможность жилищного обустройства на соответствующей территории.