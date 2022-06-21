Учителя, врачи и инженеры переезжают в Тюменскую область из других стран

«Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением. Люди приезжают уже имея семьи и детей, но есть и такие, кто создает семью уже после переезда. Это говорит о том, что гражданам наш регион нравится и они выбирают его как место для постоянного проживания»,сказано в сообщении.