Тюменские стройматериалы реализуются в несколько регионов страны

По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, резины и пластмассы, а также показатели по ремонту и монтажу оборудования.