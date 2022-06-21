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Тюменские стройматериалы реализуются в несколько регионов страны

21 июня 12:23
Фото: 1Mi
Тюменские строительные материалы продаются по всей России, сообщает ГУС по Тюменской области. Геотекстиль ждут потребители Якутии, Казани, Астрахани. Спросом пользуется и местный гравий. Об этом рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

Сама Тюменская область полностью обеспечена стеновыми материалами, за десять лет реализованы десятки проектов в сфере строительства.

«Вентиляционное, насосное оборудование, арматура — это очень важные компоненты для строительства любого современного объекта. И все это производится у нас в регионе»,отметил начальник ГУС Павел Перевалов.

В последнее время снизился спрос на фанеру, но тюменские производители осваивают новые стеновые материалы из дерева.

Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей.

Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий 122,4%.

По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, резины и пластмассы, а также показатели по ремонту и монтажу оборудования.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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