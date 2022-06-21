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Тюменские добровольцы, получившие ранения на Украине, получат по 1 миллиону рублей

21 июня 03:47
Фото: 1Mi
Новые размеры единовременных выплат участникам специальной операции на Украине утвердило правительство Тюменской области. 1 миллион рублей выплатят контрактникам и добровольцам, получившему в ходе спецоперации, ранения и травмы.

3 миллиона рублей получит семья в случае гибели бойца. При этом денежные средства распределят равномерно между всеми членами семьи.

65 тысяч рублей выплатят родственнику погибшего контрактника или добровольца, взявшего на себя обязанности по его погребению.

Отметим, новый документ отличается от предыдущей редакции постановления тем, что в новом к военным добавлены добровольные частники спецоперации. Ранее речь шла только о военных. Кроме того, отсутствовал пункт, связанный с расходами на похороны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе 16 июня простились с погибшим на Украине Дмитрием Гостюхиным. Его наградили Орденом «Мужества» посмертно.

#Новости#Выплаты#Единовременные выплаты#Валентина Бурнашева#Общество
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