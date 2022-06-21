В этой статье мы рассмотрим некоторые разновидности строительных лестниц.
Приставные лестницы
Это самый распространенный вариант. Деревянные приставные лестницы все еще можно увидеть в большинстве домов. Их обычно используют для решения бытовых задач, например, чтобы забраться на чердак, на крышу и пр. А вот профессиональные приставные лестницы не делают из дерева, вместо этого используют следующие материалы:
При выборе рекомендуем обратить внимание на толщину профиля (чем толще, тем выше грузоподъемность), наличие крючков (они придают лестнице большей надежности).
Стремянки
Этим лестницам — в отличие от приставных — никакая опора не нужна. Обычно их используют, когда стоит задача дотянуться до люстры, покрасить потолок, собрать плоды деревьев и пр. Стремянки бывают односторонние и двусторонние. Первые имеют ступеньки только на одной стороне, а вторые — на обеих. При этом они могут иметь или не иметь рабочей площадки на вершине.
Некоторые модели двухсторонних стремянок имеют свойство раскладываться и выдвигаться — в таком случае она используется как обычная приставная лестница.
Раскладные лестницы
Это уже универсальные модели. Различают двухсекционные и трехсекционные раскладные лестницы. Первые в сложенном состоянии используются как обычные приставные варианты, при необходимости можно выдвинуть вторую секцию — тогда длина конструкции увеличивается почти вдвое. Другой конфигурацией двухсекционной лестницы является обычная стремянка без площадки.
Трехсекционные лестницы используются преимущественно для выполнения работ на большой высоте. Такие лестницы обязательно есть в распоряжении монтажников наружной рекламы, выездных бригад, установщиков антенн и прочего оборудования. В обычном собранном состоянии такая лестница используется как приставная конструкция, при необходимости ее длину можно увеличить почти в 3 раза путем выдвижения секций. Второй конфигурацией является обычная стремянка, у которой одна сторона имеет возможность удлиняться. Благодаря такой конструкции можно достать до объектов на высоте в условиях, когда поблизости нет опор.
Третьей конфигурацией является также стремянка, которая имеет возможность стоять на неровной поверхности. Это обеспечивается тем, что секция на одной стороне может выдвигаться в нижнюю сторону.
Помимо выше рассмотренных также существуют универсальные лестницы-трансформеры, вышки и туры, строительные леса и пр.
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