Этим лестницам — в отличие от приставных — никакая опора не нужна. Обычно их используют, когда стоит задача дотянуться до люстры, покрасить потолок, собрать плоды деревьев и пр. Стремянки бывают односторонние и двусторонние. Первые имеют ступеньки только на одной стороне, а вторые — на обеих. При этом они могут иметь или не иметь рабочей площадки на вершине.