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Строительные лестницы: разновидности, их особенности и применение

21 июня 08:04
Фото: 1Mi
При выполнении малярных работ, ремонта, небольшого строительства, а также для сбора урожая с плодовых деревьев вам точно не обойтись без лестницы.

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В этой статье мы рассмотрим некоторые разновидности строительных лестниц.

Приставные лестницы

Это самый распространенный вариант. Деревянные приставные лестницы все еще можно увидеть в большинстве домов. Их обычно используют для решения бытовых задач, например, чтобы забраться на чердак, на крышу и пр. А вот профессиональные приставные лестницы не делают из дерева, вместо этого используют следующие материалы:

  • алюминий. Это прочный, но при этом легкий материал. Лестница из алюминия будет надежной и легкой в транспортировке;
  • стеклопластик. Это лестницы из диэлектрического материала. Используется преимущественно электромонтерами;
  • сталь. Лестницы из этого материала прочные и надежные, но имеют большой вес.

При выборе рекомендуем обратить внимание на толщину профиля (чем толще, тем выше грузоподъемность), наличие крючков (они придают лестнице большей надежности).

Стремянки

Этим лестницам — в отличие от приставных — никакая опора не нужна. Обычно их используют, когда стоит задача дотянуться до люстры, покрасить потолок, собрать плоды деревьев и пр. Стремянки бывают односторонние и двусторонние. Первые имеют ступеньки только на одной стороне, а вторые — на обеих. При этом они могут иметь или не иметь рабочей площадки на вершине.

Некоторые модели двухсторонних стремянок имеют свойство раскладываться и выдвигаться — в таком случае она используется как обычная приставная лестница.

Раскладные лестницы

Это уже универсальные модели. Различают двухсекционные и трехсекционные раскладные лестницы. Первые в сложенном состоянии используются как обычные приставные варианты, при необходимости можно выдвинуть вторую секцию — тогда длина конструкции увеличивается почти вдвое. Другой конфигурацией двухсекционной лестницы является обычная стремянка без площадки.

Трехсекционные лестницы используются преимущественно для выполнения работ на большой высоте. Такие лестницы обязательно есть в распоряжении монтажников наружной рекламы, выездных бригад, установщиков антенн и прочего оборудования. В обычном собранном состоянии такая лестница используется как приставная конструкция, при необходимости ее длину можно увеличить почти в 3 раза путем выдвижения секций. Второй конфигурацией является обычная стремянка, у которой одна сторона имеет возможность удлиняться. Благодаря такой конструкции можно достать до объектов на высоте в условиях, когда поблизости нет опор.

Третьей конфигурацией является также стремянка, которая имеет возможность стоять на неровной поверхности. Это обеспечивается тем, что секция на одной стороне может выдвигаться в нижнюю сторону.

Помимо выше рассмотренных также существуют универсальные лестницы-трансформеры, вышки и туры, строительные леса и пр.

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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