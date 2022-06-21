Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата почти втрое

«Сейчас каско занимает первое место в портфеле ВСК по объему сборов (27%). Автострахование всегда было лидирующим направлением страхового рынка в non-life сегменте. При этом, рынок за 30 лет прошел существенную трансформацию — от консолидации и ухода небольших игроков, до применения digital-технологий и динамичного роста сборов. Залогом успеха ВСК является диверсифицированный по каналам продаж и клиентам портфель. Страховой Дом ВСК работает на рынке уже 30 лет, и для нас важно не только демонстрировать стабильно высокие финансовые результаты, но и формировать доверие наших клиентов. Выплаты по каско в ВСК за все годы росли пропорционально сборам, а средняя выплата увеличилась почти в 3 раза — т. е. росла быстрее инфляции», —отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.