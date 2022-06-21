Самолет Utair вернулся в Рощино из-за проблем с электричеством

Ранее «Наш город» сообщал, что пилот самолета, потерпевшего крушение 16 июня под Ялуторовском, начал идти на поправку. Мужчина находится в сознании. В настоящее время он продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме.