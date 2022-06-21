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Самолет Utair вернулся в Рощино из-за проблем с электричеством

21 июня 10:17
Фото: 1Mi
По данным телеграм-канала «Тюмень № 1», 20 июня вечером самолет авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Рощино был вынужден вернуться обратно в аэропорт. Лайнер должен был лететь в Нижневартовск.
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Тюмень

Через три часа борт всё же вылетел из областной столицы.

«Спустя 22 минуты он вернулся обратно. Причиной стали проблемы с электричеством»,сообщает канал.

Стоит отметить, что 21 июня по данным онлайн-табло в Рощино, задерживается прибытие двух самолётов из Новосибирска (Embraer-170) и Сочи (B-737).

Ранее «Наш город» сообщал, что пилот самолета, потерпевшего крушение 16 июня под Ялуторовском, начал идти на поправку. Мужчина находится в сознании. В настоящее время он продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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