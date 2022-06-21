На Камчатке осудили главу турфирмы после гибели туриста на водопаде

Как сообщает iz.ru, женщина организовала поход для туристов из Хабаровска к замерзшему водопаду, однако, как считает суд, не предоставила клиентам полную информацию о том, куда они едут, и не наняла профессионального проводника.
Во время посещения туробъекта, на туристов с его верхней части обрушилась ледяная масса. В результате мужчина погиб, а его супруга получила легкие травмы.
Главу турфирмы обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Ее приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой 2,3 млн рублей морального и материального ущерба.