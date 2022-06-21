«Музыкальное комьюнити»: в Тюмени прошел мастер-класс по концертному промоушену

«Здорово, что есть такие проекты, как „Поколение М“, когда можно учиться чему-то новому на встречах с мастерами. Удобно, что можно в любое время зайти на сайт и посмотреть полезные мастер-классы от экспертов. Музыкой занимаюсь уже 11 лет, сейчас учусь в Колледже культуры на эстрадном отделении, и мне интересно расти дальше. Я уже загрузил на сайт проекта две работы, с нетерпением жду результатов кастинга»,поделился участник мастер-класса Михаил Кувичинский, солист молодежной группы RoketZ.