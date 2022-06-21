«Музыкальное комьюнити»: в Тюмени прошел мастер-класс по концертному промоушену

По результатам проведения мероприятия более 50 участников получили возможность принять участие в кастинге и побороться за эксклюзивный шанс стать частью команды МТС Live в организации концерта популярной российской звезды.
Перед юными музыкантами и любителями концертов выступил основатель продюсерского центра «Нота» в Тюмени Виктор Борода, который поделился своим опытом создания личного бренда, а также составляющими успеха, которые делают молодого артиста уникальным для своей аудитории.
«Сегодня в музыкальной индустрии бренд молодого артиста может играть больше роли, чем сама музыка, которую он исполняет. Важно быть оригинальным, четко понимать, для кого ты поешь, пишешь тексты, быть искренним и открытым для своей публики. Еще один фактор — правильно подбирать репертуар в рамках своего образа и быть всегда интересным. Желательно иметь предпринимательские и продюсерские навыки. И, конечно, много трудиться, учиться и развиваться»,рассказал Виктор Борода.
О современных трендах, организации тюменских событий на примере всероссийского мультижанрового фестиваля «Музсходка» и международной лаборатории для музыкантов MuzLab рассказала автор этих проектов и продюсер Сюзанна Иванова. Она поделилась практической информацией, что нужно учесть на протяжении всего этапа подготовки и проведения мероприятия.
По итогам мастер-класса участники смогли записать видео, в котором рассказали, как они видят свою роль в организации ивентов в Тюмени, поделились своими мыслями о перспективных музыкальных направлениях в будущем и загрузили свои работы на сайт проекта «Поколение М».
«Здорово, что есть такие проекты, как „Поколение М“, когда можно учиться чему-то новому на встречах с мастерами. Удобно, что можно в любое время зайти на сайт и посмотреть полезные мастер-классы от экспертов. Музыкой занимаюсь уже 11 лет, сейчас учусь в Колледже культуры на эстрадном отделении, и мне интересно расти дальше. Я уже загрузил на сайт проекта две работы, с нетерпением жду результатов кастинга»,поделился участник мастер-класса Михаил Кувичинский, солист молодежной группы RoketZ.
«Благодаря проекту „Поколение М“ мы создаем музыкальное комьюнити креативной молодежи в Тюмени. Тем, кто не пришел на мастер-класс или не успел зарегистрироваться, прошу не отчаиваться. Можно воспользоваться еще одним шансом. Если вам от 15 до 22 лет, заходите на онлайн-платформу, выполняйте задания в номинации „Стать концертным промоутером“, загружайте видеовизитки на сайт проекта до 31 августа по ссылке. Лучшие работы будет отмечены специальными призами, а победитель получит возможность принять участие в организации концерта российской поп-звезды от МТС Live», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Проект «Поколение М» не только творческий, но и благотворительный. Каждое действие на онлайн-площадках проекта — загруженная работа, лайк или репост — отражается в виде баллов на главной странице сайта «Поколение М». В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. Таким образом, дети своим творчеством помогают тяжелобольным сверстникам. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.