Ишимское кладбище разгромил лось-вандал

«В начале июня на территорию погоста забрёл лось, следы и фрагменты его шерсти были обнаружены специалистами охотнадзора. В ходе обследования места происшествия правоохранительными органами выявлено более десяти повреждённых мест захоронения. Полицейские не рассматривают версию о вандализме», пояснил директор кладбища Леонид Смирнов.
Между тем, местные жители к данной версии относятся с недоверием. Более того, подозрения в том, что в вандализме виновен именно человек подтверждают и следы от ботинок на месте преступления.
«Такие интересные рассуждения у директора, конечно. Вес Лося 360—600 кг, а следов от такой махины нет. Но вот следы обуви человеческой на снимках присутствуют. А может ещё лоси и за само ограждение заходят, игрушки с могилок забирают с собой?», пишет Мария М.
Горожане уверены, версия про лося-вандала озвучена только потому, что у ответственных за порядок лиц отсутствует желание кого-либо искать.