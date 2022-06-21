Ишимское кладбище разгромил лось-вандал

«Такие интересные рассуждения у директора, конечно. Вес Лося 360—600 кг, а следов от такой махины нет. Но вот следы обуви человеческой на снимках присутствуют. А может ещё лоси и за само ограждение заходят, игрушки с могилок забирают с собой?», пишет Мария М.