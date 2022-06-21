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Ишимское кладбище разгромил лось-вандал

21 июня 08:31
Фото: 1Mi
В Ишиме нашли виновного в вандализме на городском кладбище. Как выяснилось, повредили могилы и памятники не подростки, а лось. Сохатый был замечен на территории кладбища в начале июня.

«В начале июня на территорию погоста забрёл лось, следы и фрагменты его шерсти были обнаружены специалистами охотнадзора. В ходе обследования места происшествия правоохранительными органами выявлено более десяти повреждённых мест захоронения. Полицейские не рассматривают версию о вандализме», пояснил директор кладбища Леонид Смирнов.

Между тем, местные жители к данной версии относятся с недоверием. Более того, подозрения в том, что в вандализме виновен именно человек подтверждают и следы от ботинок на месте преступления.

«Такие интересные рассуждения у директора, конечно. Вес Лося 360—600 кг, а следов от такой махины нет. Но вот следы обуви человеческой на снимках присутствуют. А может ещё лоси и за само ограждение заходят, игрушки с могилок забирают с собой?», пишет Мария М.

Горожане уверены, версия про лося-вандала озвучена только потому, что у ответственных за порядок лиц отсутствует желание кого-либо искать.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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