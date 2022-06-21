Губернатор Тюменской области озвучил основные достижения региона за полгода

«Строим детские сады, школы, новые медицинские учреждения, то есть улучшаем качество и продолжительность жизни граждан. Мы создаем современную инфраструктуру, благоустраиваем города, села и поселки. А значит делаем жизнь горожан лучше и комфортнее. Благополучие жителей — приоритетная и основная задача для правительства региона»,заявил Александр Моор в ходе прямой линии.
Также он сообщил, что Тюменская области занимает 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Рейтинг был оглашен на Петербуржском международном экономическом форуме, в котором губернатор принимал участие.
ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Итогом стали заключенные соглашения и инвестиции в экономику региона в размере 37 млрд рублей.
Среди достижений субъекта РФ за полугодие — рост товарооборота со странами ближнего зарубежья. В рамках экономического форума подписали соглашение по хранению и экспорту с компанией «Зерновой сухопутный зерновой коридор». Организация построит элеватор, где можно будет хранить до 200 тысяч тонн зерна.
По словам Александра Моора, этот проект — отличная возможность для тюменских аграриев увеличить производство зерновых культур и расширить посевные площади.
«По данным за январь–март 2022 года, мы на 1 месте среди субъектов УрФО по производству молока, на 2 месте — по производству мяса. Мы с вами на 100% уверены, что основными продуктами питания себя прокормим»,добавил глава области.
Стоит отметить, что на территории Тюменской области в настоящее время реализуется порядка полумиллиона инвестиционных проектов. Регион в течение нескольких лет лидирует среди субъектов России в рейтингах по социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности.