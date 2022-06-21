Губернатор Тюменской области озвучил основные достижения региона за полгода

«Строим детские сады, школы, новые медицинские учреждения, то есть улучшаем качество и продолжительность жизни граждан. Мы создаем современную инфраструктуру, благоустраиваем города, села и поселки. А значит делаем жизнь горожан лучше и комфортнее. Благополучие жителей — приоритетная и основная задача для правительства региона»,заявил Александр Моор в ходе прямой линии.