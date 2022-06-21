билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами

«Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра „Камень–ножницы–бумага“ исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но еще и выигрывать ценные призы. Согласитесь, так гораздо интереснее!»говорит Светлана Кирсанова, Исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу.