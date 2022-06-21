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билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами

21 июня 10:41
Оператор билайн запустил новую игру «Камень–ножницы–бумага». Ее правила повторяют известную детскую игру. Она предполагает мультиплеерное соревнование между игроками. Игра доступна как в мобильном приложении билайн, так и на сайте оператора в браузере.

Каждый день игрокам будет доступно определенное количество попыток. За победу или занятие определенного места в раунде игрок получает очки рейтинга, виртуальные коллекционные предметы и призы от партнеров.

Получить призы можно по результатам каждой игры, а также за набор определенного количества очков рейтинга или сбора полного набора коллекционных предметов.

В числе призов:

  • Промокоды на скидки от 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине билайна;
  • Бонусные рубли от 250 до 2 500 на связь;
  • Промокоды от партнеров для скидок на товары или услуги.

«Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра „Камень–ножницы–бумага“ исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но еще и выигрывать ценные призы. Согласитесь, так гораздо интереснее!»говорит Светлана Кирсанова, Исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу.

Играть в «Камень–ножницы–бумага» можно уже сейчас на https://knb.beeline.ru/.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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