билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами

Каждый день игрокам будет доступно определенное количество попыток. За победу или занятие определенного места в раунде игрок получает очки рейтинга, виртуальные коллекционные предметы и призы от партнеров.
Получить призы можно по результатам каждой игры, а также за набор определенного количества очков рейтинга или сбора полного набора коллекционных предметов.
В числе призов:
«Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра „Камень–ножницы–бумага“ исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но еще и выигрывать ценные призы. Согласитесь, так гораздо интереснее!»говорит Светлана Кирсанова, Исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу.