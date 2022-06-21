Арест за изнасилование детей, стобалльники ЕГЭ получат 100 тыс рублей, тарифы ЖКХ

Заслуженный учитель обвиняется в изнасиловании детей
Как сообщают в пресс-службе тюменских судов, несколько дней назад был задержан 63-летний Алексей Л. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. В ходе судебного заседания заслуженный учитель почувствовал себя плохо, из-за чего ему продлили пребывание под стражей на 72 часа.
Как сообщает источник «Нашего города», на преподавателя написал заявление родитель одного из детей. Сейчас в СК РФ по Тюменской области исследуют найденные в доме обвиняемого компьютер и флешки. Следствие предполагает, что преподаватель отвозил школьников в Тюмень на конкурс. Мальчики оказались в квартире подозреваемого, где он к ним приставал.
Представитель силовых структур села Омутинское рассказал «Нашему городу», что Алексей Л. с 80-х работает учителем географии. Отмечается, что в преподавании он проявлял крайнюю строгость. В 2003 году ему присвоили звание «Заслуженный учитель РФ».
Тюменские стобалльники получат по 100 тысяч рублей
Сегодня состоялась пресс-конференция с губернатором Тюменской области Александром Моором. Он выдвинул предложение награждать учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, материально. Сумма награды составляет 100 тысяч рублей.
В рамках пресс-конференции губернатор отметил, что передал этот вопрос Алексею Райдеру, директору регионального департамента образования и науки.
Стоит отметить, что в 2022 году порядка 39 участников ЕГЭ смогли набрать максимальный балл. Более того, одна ученица из Ишима смогла набрать 200 баллов.
Губернатор рассказал о ситуации в Тюменской области с ЖКХ
Как рассказах Александр Моор в рамках прямой линии, с начала июля планируют снизить порог предоставления субсидии на оплату ЖКХ. По новым правилам, превышение расходов семьи будет оплачиваться из бюджета региона при условии, что расходы превышают 20%. Ранее этот порог составлял 22%.
Жителей региона обеспокоило повышение тарифов на 14,9%. По словам губернатора Тюменской области, стоимость коммунальных услуг гораздо меньше их фактической стоимости.
Стоит отметить, что с 1 июля средняя стоимость будет зависеть не от средней цены в регионе, а от фактических тарифов на каждую квартиру.