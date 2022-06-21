Арест за изнасилование детей, стобалльники ЕГЭ получат 100 тыс рублей, тарифы ЖКХ

Как сообщает источник «Нашего города», на преподавателя написал заявление родитель одного из детей. Сейчас в СК РФ по Тюменской области исследуют найденные в доме обвиняемого компьютер и флешки. Следствие предполагает, что преподаватель отвозил школьников в Тюмень на конкурс. Мальчики оказались в квартире подозреваемого, где он к ним приставал.