17-летний житель Тюменской области пытался убить вилкой свою знакомую

По предварительным данным, трагедия произошла 14 июня. Малолетний Владимир Бернгард гостил у своей знакомой пары. Традиционно отдых проходил с употреблением алкогольных напитков. Хозяйка квартиры отправилась спать, а между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры Бернгард нанес несколько смертельных ножевых ранений обидчику.
Впоследствии подросток хотел убить и проснувшуюся от шума хозяйку жилья. Он несколько раз нанес ей удары вилкой и ножом в область шеи. От травм и болевого шока женщина потеряла сознание, а Бернгард, решив, что убил ее, скрылся с места ЧП. При этом старательно избавился от всех следов преступления — орудия убийства выбросил в реку, а одежду, запачканную кровью, сжег.
К счастью, пострадавшей женщине была вовремя оказана помощь медиков. О преступлении она позже сообщила сотрудникам полиции.
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