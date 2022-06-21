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17-летний житель Тюменской области пытался убить вилкой свою знакомую

21 июня 08:06
Фото: 1Mi
В убийстве и покушении на убийство обвиняют 17-летнего жителя Тюменской области. В настоящее время подросток находится под стражей по решению Викуловского районного суда, сообщили nashgorod.ru в объединенная пресс-службе судебной системы.

По предварительным данным, трагедия произошла 14 июня. Малолетний Владимир Бернгард гостил у своей знакомой пары. Традиционно отдых проходил с употреблением алкогольных напитков. Хозяйка квартиры отправилась спать, а между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры Бернгард нанес несколько смертельных ножевых ранений обидчику.

Впоследствии подросток хотел убить и проснувшуюся от шума хозяйку жилья. Он несколько раз нанес ей удары вилкой и ножом в область шеи. От травм и болевого шока женщина потеряла сознание, а Бернгард, решив, что убил ее, скрылся с места ЧП. При этом старательно избавился от всех следов преступления — орудия убийства выбросил в реку, а одежду, запачканную кровью, сжег.

К счастью, пострадавшей женщине была вовремя оказана помощь медиков. О преступлении она позже сообщила сотрудникам полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в 44-летний тоболяк убил своего приятеля из-за того, что тот обидел его кошку. Неласковое обращение с животным стоило мужчине его жизни.

#Новости#Убийство#Валентина Бурнашева#Общество
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