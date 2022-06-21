17-летний житель Тюменской области пытался убить вилкой свою знакомую

Впоследствии подросток хотел убить и проснувшуюся от шума хозяйку жилья. Он несколько раз нанес ей удары вилкой и ножом в область шеи. От травм и болевого шока женщина потеряла сознание, а Бернгард, решив, что убил ее, скрылся с места ЧП. При этом старательно избавился от всех следов преступления — орудия убийства выбросил в реку, а одежду, запачканную кровью, сжег.