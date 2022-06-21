1000 человек прокачала навыки в Центре подготовки персонала СУЭНКО

«Еще в 2011 году мы запустили учебно-тренировочный комплекс в Курганской области. За 10 лет эксплуатации сделали выводы, провели работу над ошибками. В тюменском Центре все сделано по последним требованиям энергетики и даже больше.Площадка развивается — добавляем новое оборудование и макеты, актуальные программные комплексы. Сейчас прорабатываем строительство полигона для специалистов коммунального комплекса СУЭНКО», поделился планами директор компании Данил Анучин.