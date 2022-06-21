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1000 человек прокачала навыки в Центре подготовки персонала СУЭНКО

21 июня 09:15
Фото: СУЭНКО
Центру подготовки персонала СУЭНКО в Тюменской области исполнилось 3 года. На площадке проходили мероприятия разного формата в которых приняли участие более 1000 человек — студенты, партнёры и сотрудники компании.

Центр подготовки персонала СУЭНКО в Тюменском районе открылся 18 июня 2019 г. За три года работы (с перерывом на ограничения, связанные с пандемией) на базе центра прошло 20 крупных профессиональных мероприятий.

Площадка стала многопрофильной. При запуске энергетики планировали проводить здесь разные мероприятия — от профессиональных соревнований среди сотрудников компании до Чемпионата кейсов для студентов. Поэтому в структуре Центра подготовки технологический полигон, воссоздающий реальные условия работы электромонтеров, компьютерные классы для теоретических экзаменов, площадки для конференций и семинаров. Центр оснащен элементами цифровых подстанций нового поколения, макетами распределительных сетей и устройствами релейной защиты и автоматики, в компьютерных классах установлены современные программные комплексы.

Здесь проходят совместные противоаварийные тренировки, технические советы, конференции профсоюзной организации «Энергосоюз» и др. Для студентов организовано практико-модульное обучение и ознакомительные экскурсии, для преподавателей профильных вузов и сузов — стажировка.

«Еще в 2011 году мы запустили учебно-тренировочный комплекс в Курганской области. За 10 лет эксплуатации сделали выводы, провели работу над ошибками. В тюменском Центре все сделано по последним требованиям энергетики и даже больше.Площадка развивается — добавляем новое оборудование и макеты, актуальные программные комплексы. Сейчас прорабатываем строительство полигона для специалистов коммунального комплекса СУЭНКО», поделился планами директор компании Данил Анучин.

#Новости#СУЭНКО#Юлия Николаева#Общество
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