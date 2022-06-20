За неделю в Тюменской области случилось 328 пожаров

Два пожара с трагическим исходом произошли в Тюмени 14 и 15 июня. Один из них произошел на улице Ветеранов Труда в Тюмени. Там загорелся мусор, в ходе тушения которого огнеборцы обнаружили погибшего. Другая трагедия случилась в Заводоуковском районе, где в пожаре погиб мужчина.