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За неделю в Тюменской области случилось 328 пожаров

20 июня 04:17
Фото: 1Mi
За прошедшую неделю в Тюменской области произошло 328 техногенных пожаров. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. По данным ведомства, 47 раз пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Также 25 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Стоит отметить, что в минувшую неделю улицы Тюмени завалило тополиным пухом, который норовили поджечь подростки. Также за этим делом был пойман дворник на Мысу. Жители района засняли на видео, как мужчина поджигает пух, чтобы облегчить себе его уборку.

Два пожара с трагическим исходом произошли в Тюмени 14 и 15 июня. Один из них произошел на улице Ветеранов Труда в Тюмени. Там загорелся мусор, в ходе тушения которого огнеборцы обнаружили погибшего. Другая трагедия случилась в Заводоуковском районе, где в пожаре погиб мужчина.

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#Новости#Пожары#МЧС#Юлия Николаева#Происшествия
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