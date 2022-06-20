За неделю в Тюменской области случилось 328 пожаров

Также 25 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
Стоит отметить, что в минувшую неделю улицы Тюмени завалило тополиным пухом, который норовили поджечь подростки. Также за этим делом был пойман дворник на Мысу. Жители района засняли на видео, как мужчина поджигает пух, чтобы облегчить себе его уборку.
Два пожара с трагическим исходом произошли в Тюмени 14 и 15 июня. Один из них произошел на улице Ветеранов Труда в Тюмени. Там загорелся мусор, в ходе тушения которого огнеборцы обнаружили погибшего. Другая трагедия случилась в Заводоуковском районе, где в пожаре погиб мужчина.