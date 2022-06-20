Власти Тюмени отчитались об обработке территории от клещей

Но это не спасло тюменцев - в этом году был побит многолетний рекорд по укусам. В первую неделю июня за помощью от укуса клещей в Областную инфекционную больницу обратилось более 1000 человек. Только 12 июня такая помощь понадобилась 370 тюменцам.