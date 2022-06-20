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Власти Тюмени отчитались об обработке территории от клещей

20 июня 04:22
Фото: 1Mi
По данным Информцентра правительства Тюменской области в Тюмени и ее окрестностях обработано специальным раствором 6 519 гектар. Парки, скверы, газоны и кладбища обрабатывали несколько недель.
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Тюмень

Обработку выполняла компания ООО "Химреактивы". По программе госзакупок на одну из территорий было потрачено 2,5 млн рублей.

Тюменцы побили многолетний рекорд по числу обращений с присасыванием клещей
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Но это не спасло тюменцев - в этом году был побит многолетний рекорд по укусам. В первую неделю июня за помощью от укуса клещей в Областную инфекционную больницу обратилось более 1000 человек. Только 12 июня такая помощь понадобилась 370 тюменцам.

В больницах образовались очереди из укушенных и медиками пришлось налаживать работу дополнительных кабинетов. Такое количество случаев присасывания клещей объясняется ранним началом грибного сезона и снятием коронавирусных ограничений в этом году.

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#Новости#Тюмень#Максим Карпиков#Город
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