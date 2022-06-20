Власти Тюмени отчитались об обработке территории от клещей

Обработку выполняла компания ООО "Химреактивы". По программе госзакупок на одну из территорий было потрачено 2,5 млн рублей.
Но это не спасло тюменцев - в этом году был побит многолетний рекорд по укусам. В первую неделю июня за помощью от укуса клещей в Областную инфекционную больницу обратилось более 1000 человек. Только 12 июня такая помощь понадобилась 370 тюменцам.
В больницах образовались очереди из укушенных и медиками пришлось налаживать работу дополнительных кабинетов. Такое количество случаев присасывания клещей объясняется ранним началом грибного сезона и снятием коронавирусных ограничений в этом году.