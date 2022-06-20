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В Тюменской области выросли в цене макаронные изделия

20 июня 10:23
Фото: 1Mi
С начала 2022 года цены на макаронные изделия повысились на 10-20 %, сообщает источник «Нашего города». Более сильный рост замечен на макароны быстрого приготовления и длиннорезаные.

В частности пачка на 450 г. подорожала с 34 до 41 рубля. Некоторые магазины стали предлагать покупателям упаковки от 900 до 5 кг. На этом можно сэкономить, цены на упаковку увеличились почти на 70 %. При этом спрос на продукцию практически весь год увеличивался.

Между тем в летние периоды в магазинах появляется больше овощей и фруктов, эксперты ожидают снижение цен на эти товары. В Тюмени первый урожай местных культур ждут в конце июня.

Ранее «Наш город» сообщал о небольшом снижении цен на автомобильное топливо и газ.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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