В Тюменской области выросли в цене макаронные изделия

В частности пачка на 450 г. подорожала с 34 до 41 рубля. Некоторые магазины стали предлагать покупателям упаковки от 900 до 5 кг. На этом можно сэкономить, цены на упаковку увеличились почти на 70 %. При этом спрос на продукцию практически весь год увеличивался.