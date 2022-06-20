В Тюменской области выберут лучшего тракториста-машиниста

Конкурсные испытания пройдут в несколько этапов. Первым будет — теоретический экзамен. Ответив вдумчиво и правильно на вопросы о правилах дорожного движения, безопасной эксплуатации техники, можно стартовать сразу с 28 баллами.
Также конкурсантам предстоит вспашка поля — ответственный этап, который может принести в копилку 100 баллов. Чтобы их получить, нужно правильно отрегулировать глубину опускания плуга в землю и постараться сделать ровные борозды глубиной не более 20 сантиметров на участке 60 на 13 метров. Проверять все параметры жюри будет строго и не на глаз, а со специальными инструментами. Ювелирную точность предстоит показать и при прохождении задания «Фигурное вождение колесного трактора». Парковка с прицепом, разворот в ограниченном пространстве — на посевной механизаторы выполняют эти элементы по нескольку раз в день. Со змейкой приходится сталкиваться реже, оттого и задание для многих может стать сложным. Максимальное количество баллов, которое можно заработать на этом задании — 30.
Кроме зрелищных этапов конкурса, на площадке всех гостей также будет ожидать обширная развлекательная программа. Здесь можно будет познакомиться с национальными подворьями — казачье подворье, татарское подворье, казахское подворье, зырянское подворье, русское подворье, поучаствовать в мероприятиях интерактивных и спортивных площадок, угоститься в чайхане, приобрести сувениры и понаблюдать за праздничным концертом.
Победителей и лауреатов будут определять в номинациях «Абсолютный чемпион» и «Самый молодой тракторист-машинист» (в возрасте до 29 лет среди работников сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств), а также в номинации «Абсолютный чемпион среди учащихся профессиональных образовательных организаций аграрного профиля». По итогам состязаний победителям и лауреатам вручаются дипломы, памятные сувениры и денежные премии.
Напомним, в Тюменской области реализуются несколько форм господдержки фермеров и сельхозпроизводителей. К примеру, ранты «Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Использовать гранты получатели смогут на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации для строительства или реконструкции помещений, предназначенных для производства, хранения, и переработки сельскохозяйственной продукции или их приобретение, строительство, ремонт техники.