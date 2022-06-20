В Тюменской области выберут лучшего тракториста-машиниста

Также конкурсантам предстоит вспашка поля — ответственный этап, который может принести в копилку 100 баллов. Чтобы их получить, нужно правильно отрегулировать глубину опускания плуга в землю и постараться сделать ровные борозды глубиной не более 20 сантиметров на участке 60 на 13 метров. Проверять все параметры жюри будет строго и не на глаз, а со специальными инструментами. Ювелирную точность предстоит показать и при прохождении задания «Фигурное вождение колесного трактора». Парковка с прицепом, разворот в ограниченном пространстве — на посевной механизаторы выполняют эти элементы по нескольку раз в день. Со змейкой приходится сталкиваться реже, оттого и задание для многих может стать сложным. Максимальное количество баллов, которое можно заработать на этом задании — 30.