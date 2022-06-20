nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени произошли кадровые перестановки в руководстве управ города

20 июня 07:22
Фото: Администрация Тюмени
Руководитель управы Восточного административного округа Александр Николаевич Сухомяткин с 21 июня сменит место работы — он станет во главе управы Калининского административного округа. А на прежнее его место работы назначен Евгений Александрович Триль, который приступит к обязанностям также 21 июня.
Сюжет
Тюмень

Соответствующие распоряжения были подписаны главой Тюмени Русланом Кухаруком. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Общий стаж работы Александра Сухомяткина на муниципальной и государственной службе — более 35 лет. С 2007 года работает в администрации города Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года — руководителем управы Восточного округа. Александр Николаевич прекрасно знает Калининский округ и будет применять приобретенный опыт при реализации городских программ», отметили в городской администрации.

Новый руководитель управы Восточного округа работает более 10 лет на муниципальной службе. Ранее он был юристом в правовом департаменте администрации Тюмени, департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, а с 2017 года занимал должность заместителя руководителя управы Ленинского округа.

Напомним, ранее главой управы Калининского административного округа был Владимир Кильтау. Однако в начале июня он был назначен директором департамента городского хозяйства Тюмени.

Материалы по теме
Новым руководителем управы Восточного округа Тюмени стал подполковникНовым руководителем управы ЦАО назначен Евгений СорокинРуслан Кухарук назначил нового главу департамента городского хозяйства Тюмени
#Новости#Тюмень#Управа Восточного округа#Управа Калининского округа#Кадровые изменения#Юлия Николаева#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25