В Тюмени произошли кадровые перестановки в руководстве управ города

«Общий стаж работы Александра Сухомяткина на муниципальной и государственной службе — более 35 лет. С 2007 года работает в администрации города Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года — руководителем управы Восточного округа. Александр Николаевич прекрасно знает Калининский округ и будет применять приобретенный опыт при реализации городских программ», отметили в городской администрации.