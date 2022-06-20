В Тюмени озеленители регулярно ухаживают за 27 000 молодыми деревьями

«Чтобы молодые растения крепли и развивались, за минувшую неделю было полито 2 351 дерево и 2 298 кустарников по адресам: сквер Железнодорожников; ул. Малыгина, 51; ул. Холодильная, 54; ул. Семена Шахлина, 20; сквер Авиаторов»,сообщают в ведомстве.
Дополнительный уход создаёт хорошие условия для более устойчивого роста. Деревья выглядят эстетичнее и лучше очищают воздух.
Как рассказали в ЛесПаркХозе, ранее специалисты провели комиссионное обследование, по результатам которого было принято решение о пересадке 220 деревьев из данной зеленой зоны.