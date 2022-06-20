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В Тюмени озеленители регулярно ухаживают за 27 000 молодыми деревьями

20 июня 16:10
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени озеленители регулярно ухаживают за деревьями, сообщает «Тюмень — наш дом». Зелёные насаждения пропалывают и поливают. За последние годы в областной столице посадили 27 000 деревьев.

«Чтобы молодые растения крепли и развивались, за минувшую неделю было полито 2 351 дерево и 2 298 кустарников по адресам: сквер Железнодорожников; ул. Малыгина, 51; ул. Холодильная, 54; ул. Семена Шахлина, 20; сквер Авиаторов»,сообщают в ведомстве.

Дополнительный уход создаёт хорошие условия для более устойчивого роста. Деревья выглядят эстетичнее и лучше очищают воздух.

Как рассказали в ЛесПаркХозе, ранее специалисты провели комиссионное обследование, по результатам которого было принято решение о пересадке 220 деревьев из данной зеленой зоны.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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