В Тюмени наказали 19-летнего водителя, разъезжавшего без прав

«Пытаясь предотвратить погрузку задержанной машины на эвакуатор, мужчина сел за руль и, дав по газам, попытался скрыться. Полицейские пустились в погоню. В это время юный нарушитель находился на переднем сиденье служебной машины ДПС ГИБДД и всячески пытался мешать погоне. Он толкал инспектора, срывал рычаг ручного тормоза и на ходу дергал рычаг переключения скоростей. Несмотря на все усилия беглеца, полицейские догнали его в районе тюменского СНТ „Ягодное“», рассказали в пресс-службе областной судебной системы.