В Тюмени наказали 19-летнего водителя, разъезжавшего без прав

По данным ведомства, 14 июня автоинспекторы остановил подозрительный «ВАЗ» 99-й модели на 4-м километре Велижанского тракта. За рулем машины был Богдан Г. У юного автомобилиста не оказалось водительского удостоверения и документов, подтверждающих владение машиной.
Пока полицейский составлял административный материал на нарушителя, тот позвонил отцу, который приехал к месту происшествия и стал упрашивать инспектора не составлять материал на его сына и вернуть автомобиль. Когда усилия мужчины не увенчались успехом, он решил угнать машину.
«Пытаясь предотвратить погрузку задержанной машины на эвакуатор, мужчина сел за руль и, дав по газам, попытался скрыться. Полицейские пустились в погоню. В это время юный нарушитель находился на переднем сиденье служебной машины ДПС ГИБДД и всячески пытался мешать погоне. Он толкал инспектора, срывал рычаг ручного тормоза и на ходу дергал рычаг переключения скоростей. Несмотря на все усилия беглеца, полицейские догнали его в районе тюменского СНТ „Ягодное“», рассказали в пресс-службе областной судебной системы.
За создание препятствий сотрудникам полиции, суд решил назначить Богдану Г. наказание в виде административного ареста.
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