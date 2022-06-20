В Тюмени массово отреставрируют объекты культурного наследия

Разрешение выдали на разработку проектных документаций для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия — музея «Городская Дума» на ул. Ленина, 2, жилого дома на ул. Ленина, 47, «Дома мещанина И. П. Нечаева» по ул. Ленина, 45.
На портале Госзакупок уже опубликован аукцион на разработку документации для музея «Городская Дума». Цена лота — более 8,5 млн рублей. Закупку завершили в конце марта текущего года. Её признали несостоявшейся из-за того, что была подана только одна заявка. Заказчиком числится «Тюменское музейно-просветительское объединение».
Согласно документам, приложенным к закупке, разработать научно-проектную документацию и пройти государственную историко-культурную экспертизу необходимо до 3-его квартала 2022 года. Ремонтно-реставрационные работы запланированы на период с 4 кв. 2022 года до 4 кв. 2025 года.
Общий процент утрат объекта культурного наследия составляет 23,5% — здание, 20% территории, 100% малых архитектурных форм.
Договор на предоставление услуги исполнителя должен быть заключен в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.
На портале Госзакупок данных о закупках на разработку документаций для сохранению других объектов культурного наследия не числится.