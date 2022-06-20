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В Тюмени массово отреставрируют объекты культурного наследия

20 июня 06:40
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Музей "Городская Дума".
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области на канале в Telegram опубликовал сообщения о разрешении на разработку проектных документаций для сохранения объектов культурного наследия. Среди них есть и известный музей «Городская Дума».

Разрешение выдали на разработку проектных документаций для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия — музея «Городская Дума» на ул. Ленина, 2, жилого дома на ул. Ленина, 47, «Дома мещанина И. П. Нечаева» по ул. Ленина, 45.

На портале Госзакупок уже опубликован аукцион на разработку документации для музея «Городская Дума». Цена лота — более 8,5 млн рублей. Закупку завершили в конце марта текущего года. Её признали несостоявшейся из-за того, что была подана только одна заявка. Заказчиком числится «Тюменское музейно-просветительское объединение».

Предполагаемые дизайнерские решения для музейного объекта «Городская Дума».
Фото: Госзакупки

Согласно документам, приложенным к закупке, разработать научно-проектную документацию и пройти государственную историко-культурную экспертизу необходимо до 3-его квартала 2022 года. Ремонтно-реставрационные работы запланированы на период с 4 кв. 2022 года до 4 кв. 2025 года.

Общий процент утрат объекта культурного наследия составляет 23,5% — здание, 20% территории, 100% малых архитектурных форм.

Договор на предоставление услуги исполнителя должен быть заключен в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.

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На портале Госзакупок данных о закупках на разработку документаций для сохранению других объектов культурного наследия не числится.

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