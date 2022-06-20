В Тюмени массово отреставрируют объекты культурного наследия

На портале Госзакупок уже опубликован аукцион на разработку документации для музея «Городская Дума». Цена лота — более 8,5 млн рублей. Закупку завершили в конце марта текущего года. Её признали несостоявшейся из-за того, что была подана только одна заявка. Заказчиком числится «Тюменское музейно-просветительское объединение».