В Тюмени маленькие дети купаются в Туре в заречной части города без присмотра

На прошлой неделе утонули две девочки.
«Тюмень, на набережной Туры, в Зареке. Периодически купаются маленькие дети, 1-2 класс! Без присмотра взрослых! Ныряют головой вниз, дно все в камнях, течение сильнейшее»,отмечает подписчик паблика.
Стоит отметить, что река Тура является непригодной для купания. В частности, из-за того что ее течение считается опасным, из него сложно выбраться.
В пятницу 17 июня во время купания в заливе р. Тавда с. Нижняя Тавда пропали две девочки. Через несколько часов их тела обнаружили спасатели МЧС, причины произошедшего выясняются.