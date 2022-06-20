В Тюмени маленькие дети купаются в Туре в заречной части города без присмотра

Тюменцы отмечают, что 20 июня в заречной части областной столицы купаются маленькие дети в Туре. Рядом с ними нет родителей или более старших ребят, сообщается в паблике «Заречный район города Тюмени (Зарека)». Очевидцы заметили 9 ребят.

На прошлой неделе утонули две девочки. «Тюмень, на набережной Туры, в Зареке. Периодически купаются маленькие дети, 1-2 класс! Без присмотра взрослых! Ныряют головой вниз, дно все в камнях, течение сильнейшее»,отмечает подписчик паблика. Стоит отметить, что река Тура является непригодной для купания. В частности, из-за того что ее течение считается опасным, из него сложно выбраться. В пятницу 17 июня во время купания в заливе р. Тавда с. Нижняя Тавда пропали две девочки. Через несколько часов их тела обнаружили спасатели МЧС, причины произошедшего выясняются. Материалы по теме В Нижней Тавде у реки пропали две девочки. Тело одной из них извлекли из воды