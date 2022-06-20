В Тюмени 10-месячный ребенок получил ожоги 2 степени

10-месячный ребенок опрокинул на себя тарелку с лапшой быстрого приготовления, которая была залита кипятком. Мама малыша сразу понесла ребенка в ванную и поместила его под холодную воду, после чего вызвала врачей скорой помощи.
Они прибыли через 10 минут, провели обезболивание, наложили противоожоговые повязки, а после увезли в ожоговое отделение ОКБ № 1.
Мальчик получил ожоги 1-2 степени степени лица, шеи, правого плеча, груди, живота. Общая площадь ожоговой поверхности составила 24 %. По словам Павла Андреева, одного из врачей бригады скорой помощи, правильные действия мамы в критический момент, помогли ребенку избежать более тяжких последствий.
Также врачи напоминают, что при ожоге важно. охладить поврежденное место водой, это можно сделать, поместив обожженное место под струю прохладной воды или в емкость с водой. А при ожоге головы, грудной клетки, живота или спины лучше использовать компресс.
Ни в коем случае нельзя наносить на ожог мази, обеззараживающие жидкости, масло и прочие вещества.
Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказалипомощь 1078 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 539 вызовов, в стационары доставлено 509 пациентов.